Termoli/Avvio della mensa scolastica

L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino comunica le date di apertura della mensa scolastica.

Il 15 settembre avvio per gli asili nido, il 29 settembre, invece, la mensa scolastica aprirà i battenti per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria.

Intanto si ricorda che sono già aperte le iscrizioni online per la mensa scolastica, anno scolastico 2025/2026.

L’iscrizione può essere perfezionata tramite il seguente link: https://termoli.ristonova.it/portale oppure tramite il motore di ricerca Google: Novaportal Termoli.

I bambini che non dovessero risultare iscritti oppure riconfermati online, non potranno usufruire del servizio.

Il costo del pasto è di 4 euro per il primo figlio, per il secondo e oltre, 3,60 euro.



Per le famiglie il cui ISEE non supera 9000 euro è prevista la compartecipazione del Comune di Termoli al costo del pasto.

Alla domanda, in allegato, deve essere allegata la copia di un documento in corso di validità.



Per ulteriori informazioni è possibile contttare la Dott.ssa Gina D’Ascenzo al numero telefonico 0875/712503 oppure Dott.ssa Gabriella Sabato al numero telefonico 0875/712514 o inviare una mail al seguente indirizzo: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it



Per tutte le altre informazioni è possible consultare il sito dell’ente all’indirizzo

www.comune.termoli.cb.it