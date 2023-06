Un’auto in via del Molinello a Termoli, nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 giugno, per cause da accertare, ha preso fuoco. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero ad altri veicoli in sosta li di fianco.

Sul posto anche agenti della Polizia di Stato per indagare sull’esatta dinamica e sulle cause del rogo che non ha provocato feriti.