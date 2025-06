Termoli/Al via i controlli di Polizia Locale e Ica Creset per i dehors di bar e ristoranti

Con una nota l’assessore al Suap, Fiscalità, Bilancio e Attività Produttive Michele Cocomazzi annuncia che sono partiti i controlli di Polizia Locale e Ica Creset per i dehors di bar e ristoranti.



“All’esito – ha spiegato l’assessore Michele Cocomazzi – di tutte le procedure poste in essere con la struttura del Suap e dell’assessorato al Patrimonio, con la collaborazione del personale autorizzato della concessionaria alla riscossione del suolo pubblico “RTI Ica Creset Spa” per la individuazione e definizione degli spazi pubblici dedicati al posizionamento dei dehors negli esercizi di somministrazione (bar-ristoranti), come appositamente delimitati con idonei strumenti visivi; e al fin di assicurare e salvaguardare tutti gli aspetti relativi al decoro urbano, alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici, a partire dalla data odierna per proseguire per l’intero periodo estivo, verranno operati costanti e diffusi controlli degli esercizi in oggetto da parte della Polizia Locale e degli agenti accertatori del concessionario per la riscossione.



Ho motivo di credere che, avendo nei mesi scorsi, intessuto con tutti gli esercenti costanti incontri e costruttivi confronti sul tema, e avendo altresì riscontrato la piena collaborazione e disponibilità dei medesimi operatori al rispetto delle regole proprio al fine di assicurare il decoro della città, tali attività di controllo troveranno la massima comprensione e la conseguente corrispondenza rispetto a tutti gli impegni assunti.

E’ evidente che, ove necessario, si sarà costretti a procedure con inauspicati provvedimenti amministrativi sanzionatori, avendo come unico obiettivo l’ordine rivolto alla vivibilità e al senso di accoglienza che la nostra città dovrà saper esprimere”.