Termoli/Al parco comunale la terza edizione dell’evento Amici Alberi

Domenica 28 settembre al parco comunale di Termoli si terrà la terza edizione dell’evento Amici Alberi, a cura del comitato Più Alberi. Dalle 15:30 fino alle 18:30 torna il tour guidato alla scoperta degli alberi più significativi presenti nel parco della nostra città, attraverso racconti, letture e giochi.

L’evento – gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – permetterà di conoscere più da vicino dieci alberi narrati da dieci persone diverse. Un modo per imparare a comprendere quanto sia prezioso il nostro patrimonio verde e quanto sia importante rispettarlo e proteggerlo.

La passeggiata si svolgerà principalmente all’ombra, a ritmo lento, adatta a chiunque abbia a cuore la protezione degli alberi e la forestazione urbana. Durante il percorso è prevista anche una speciale caccia al tesoro riservata ai più piccoli, che si concluderà con un’attività creativa al termine del tour. L’evento è anche un’occasione per conoscere il comitato Più Alberi e le attività che svolge durante tutto l’anno.

L’appuntamento quindi è per domenica 28 settembre dalle ore 15:30 nei pressi della grande quercia all’interno del parcheggio, nel lato dell’area cani. Si consiglia pertanto un abbigliamento comodo con scarpe chiuse, borraccia e antirepellente per insetti.

Non dimenticate di seguire, se già non lo fate, Più Alberi su facebook e instagram per essere sempre al corrente delle attività e dei prossimi eventi.