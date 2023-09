Termoli/Aggredisce e ferisce Carabinieri, arrestato 33enne di origine bielorussa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia, nel

corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato a Termoli (CB) un 33enne di origine

bielorussa, incensurato e senza fissa dimora.

Lo stesso, nella circostanza, si rendeva responsabile dei reati di violenza o minaccia a

un Pubblico Ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.) e

lesioni personali (art. 582 c.p.).

In particolare i militari, su segnalazione telefonica pervenuta alla locale Centrale

Operativa, intervenivano in questo Corso Fratelli Brigida dove l’uomo, in palese stato

di ebbrezza alcolica, stava infastidendo gli avventori di diversi locali ricettivi, tanto da

spingere un altro militare della Benemerita libero dal servizio poiché in vacanza,

effettivo al Nucleo Radiomobile di Bologna, ad intervenire e qualificarsi per cercare di

riportare il soggetto alla ragione.

Nell’occasione, però, il 33enne aggrediva sia quest’ultimo che i due Carabinieri della

Sezione Radiomobile della Compagnia di questa via Brasile, originando una

colluttazione durante la quale lo stesso cagionava lesioni personali ai militari, prima di

essere fortunatamente immobilizzato dagli stessi peraltro con non poche difficoltà.

Appurate quindi le responsabilità penali in relazione ai reati a lui ascritti, l’uomo veniva

pertanto tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Larino (CB) per ivi

permanere, in regime detentivo carcerario, a disposizione della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di quel centro.

Durante la successiva udienza, tenutasi dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria,

l’arresto veniva opportunamente convalidato, poiché legittimamente effettuato, mentre

a carico del soggetto veniva applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella

provincia di Campobasso.