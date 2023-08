Terminus Visione/I Riserva Moac in concerto a San Giovanni in Galdo -VIDEO

Riserva Moac, band made in Molise, in un concerto folk-rock a San Giuliano del Sannio.

VIDEO

Numerosi i riconoscimenti ottenuti dalla band sia in ambito nazionale che internazionale, con esibizioni negli Usa, in Francia e in Germania. Consacrata nell’Arezzo Wave 2003, nel 2005 esce “Bienvenido”, il primo CD. Nell’autunno del 2007 un nuovo singolo, Il Riservista, comincia a suonare nelle radio, con tour al seguito e nuove esperienze europee come il famoso TFF 2008 a Rudolstadt (DE). Nel giugno del 2009 esce il secondo album La Musica dei Popoli.nel 2014 la Riserva Moac vince il concorso nazionale HitMusicAwards, ottenendo la pubblicazione di Jackpot e MayDay MiDai su Hit Mania 2014.