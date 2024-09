Teresa Langella e Andrea Dal Corso: “Da ‘Uomini e donne’ al matrimonio, la nostra felicità”

(Adnkronos) –

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono arrivati nello studio di 'Verissimo' per raccontare il loro matrimonio indossando gli ultimi oufit sfoggiati in quella magica giornata di amore e di festa a Sorrento: lei un abito corto bianco, con collo alto in pizzo, lui un completo sui toni del verde e camicia bianca senza cravatta, scelti per il momento del party. Il loro amore è nato in televisione, quando nel 2018 si sono conosciuti a 'Uomini e Donne': lei sedeva sul trono e lui era tra i corteggiatori. In studio hanno mostrato le nuovissime fedi a Silvia Toffanin (che si è commossa) e hanno ripercorso le emozioni del loro 'sì' prima di vedere per la prima volta le immagini del loro matrimonio, montate per loro dalla redazione di 'Verissimo'. "Mi ripetevo continuamente che avrei voluto che si fermasse il tempo", ha raccontato Dal Corso che ha ricordato di essersi emozionato molto durante le nozze nonostante sia "bravo a tenere tutto dentro". "Sarà perché c'è il passaggio dal papà… Io non riuscivo a bloccare i goccioloni – ha detto – quando l'ho vista entrare in quella navata col babbo. Pensavo mi sarebbe scesa solo una lacrima invece è stato veramente emozionante". Parole confermate anche dalla sposa: "Entrare in chiesa è stata un'emozione unica e ho visto mio padre piangere per la prima volta. Quel giorno è crollato". Tutto è iniziato con una festa pre-matrimonio, in cui la coppia ha sfoggiato due outfit coordinati in color corallo: divertimento e romanticismo nonostante il maltempo. Poi, come da tradizione, hanno dormito separati e il giorno del matrimonio la commozione è arrivata ancora prima di incontrarsi con Andrea che ha fatto recapitare a Teresa una lettera. "Ho pianto anche l'acqua del battesimo leggendola. Quanto ho pianto, ha toccato tutto", ha detto la neosposa. "Nella lettera ho fatto l'elenco di tutto ciò che amo di lei", ha spiegato Dal Corso a Silvia Toffanin. Tra poco i due partiranno per il viaggio di nozze, organizzato nei dettagli da Dal Corso in quasi sei mesi: prima il tour del Giappone, poi tappa in Sudafrica. E na volta tornati sperano di iniziare a mettere su famiglia: nei progetti c'è infatti presto un figlio. I genitori di Teresa Langella vorrebbero un maschietto, mentre Andrea Dal Corso spera in una figlia femmina. La promessa è di tornare da Silvia Toffanin per l'annuncio quando sarà il momento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)