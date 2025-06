Tela di Note: a Castel del Giudicele storie diventano melodia

Il 28 giugno 2025, un laboratorio musicale diretto dalla pianista Eugenia Tamburri trasformerà le memorie dei partecipanti in sinfonie personalizzate.

Un oggetto, un ricordo, una parola cara ed una pianista che ascolta trasformando le memorie in melodia, fermando il tempo: un rivoluzionario progetto musicale sta per arrivare a Castel del Giudice (IS). Il laboratorio musicale Tela di Note, nell’ambito della ricca programmazione culturale del Bando Borghi, si snoderà in un viaggio emozionale sotto la guida di Eugenia Tamburri, pianista e massmediologa dalla sensibilità straordinaria, attraverso due dimensioni complementari: l’intimità dei ricordi personali e la potenza evocativa della mitologia classica.



Sabato 28 giugno 2025 alle 17.30 in Piazza Marconi a Castel del Giudice il primo appuntamento del workshop, aperto al pubblico. Abitanti e visitatori potranno partecipare in maniera gratuita al laboratorio oppure semplicemente ascoltare. Ogni partecipante, portando con sé una foto, un oggetto, diventerà compositore inconsapevole della propria colonna sonora. La pianista comporrà per ognuno “la propria musica”, un dono prezioso che non è solo melodia, ma digitalizzazione dell’anima, valorizzazione della memoria collettiva, creazione di contenuti che legano indissolubilmente territorio e individui, una sorta di archivio sonoro digitale, un atlante musicale delle comunità.



Il secondo appuntamento con il workshop musicale, il 13 settembre 2025, si addentrerà nei luoghi vissuti, ascoltando il visibile per reinventare l’invisibile. Un viaggio sonoro per ripensare il modo in cui vediamo i luoghi che abitiamo. Non basta raccontare i ricordi e

suonare i luoghi: vogliamo cambiare sguardo, spostare l’asse dell’immaginario comune.



Come possiamo sentire poesia in un muretto rotto, bellezza in un luogo abbandonato, possibilità dove vediamo solo passato? Eugenia guiderà il gruppo in un laboratorio di percezioni e ascolto creativo, per trasformare il rapporto emotivo con i propri luoghi. La musica diventa un mezzo per reinventare il paesaggio mentale e affettivo di chi lo vive o lo partecipa. Il 6 settembre si terrà anche il concerto finale di Eugenia Tamburri, una restituzione delle melodie della memoria e della possibilità.

Gli interessati a partecipare al Workshop Tela di Note possono aderire compilando il seguente modulo: https://bit.ly/TeladiNote



Il workshop musicale Tela di Note è stato progettato in collaborazione con Casa Frezza e rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.



Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione – PNRR – M1C3 Intervento 2.a.2 CreativeHubs – Ministero della Cultura – Programma UE Next Generation EU.