Tecnocall/Ricerca di personale per svolgere attività di vendita nella sua sede di Isernia

Tecnocall srl, azienda leader nel settore dei contact center, è alla ricerca di personale per svolgere attività di vendita nella sua sede di Isernia.
La sede di lavoro è in Viale III marzo 1970, 118 – Isernia.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV preferibilmente in formato PDF all’indirizzo email selezioni@tecnocall.eu.
I requisiti per la candidatura sono:
- Ottime doti comunicative e relazionali;
- Buona conoscenza del Pacchetto Office e uso del pc;
- Preferibile esperienza nel settore commerciale/vendite;
- Propensione commerciale;
- Disponibilità oraria dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (preferenziale).
Si offre:
- Contratto di collaborazione a normale di legge che prevede un fisso garantito di 6,70 circa lorde l’ora + bonus legati alle performance;
- Percorso formativo completo;
- Opportunità di crescita;
- Ambiente dinamico e stimolante.
