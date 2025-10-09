Tecnocall/Ricerca di personale per svolgere attività di vendita nella sua sede di Isernia

Tecnocall srl, azienda leader nel settore dei contact center, è alla ricerca di personale per svolgere attività di vendita nella sua sede di Isernia.

La sede di lavoro è in Viale III marzo 1970, 118 – Isernia.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV preferibilmente in formato PDF all’indirizzo email selezioni@tecnocall.eu.

I requisiti per la candidatura sono:

  • Ottime doti comunicative e relazionali; 
  • Buona conoscenza del Pacchetto Office e uso del pc; 
  • Preferibile esperienza nel settore commerciale/vendite; 
  • Propensione commerciale;
  • Disponibilità oraria dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (preferenziale).

Si offre:

  • Contratto di collaborazione a normale di legge che prevede un fisso garantito di 6,70 circa lorde l’ora + bonus legati alle performance; 
  • Percorso formativo completo; 
  • Opportunità di crescita; 
  • Ambiente dinamico e stimolante.
