Teatro Savoia: un secolo di storia celebrato con il sold out di “Carmen”

L’apertura del nuovo anno, che scandisce l’inizio ufficiale delle celebrazioni per il centenario del Teatro Savoia, registra il tutto esaurito per l’attesissima “Carmen”, produzione firmata dal prestigioso Balletto di Milano in programma sabato 17 gennaio alle ore 21,00. Dal 1926, il palcoscenico del capoluogo rappresenta il cuore pulsante della cultura molisana; il “sold out” per un’opera di tale caratura artistica per la stagione teatrale prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e dalla Provincia di Campobasso, è il miglior tributo possibile a un secolo di storia, arte e bellezza.

“Il successo della Carmen rivela una maturità artistica della nostra platea che ci inorgoglisce – commenta la Presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti – Inaugurare il Centenario con un sold out di questa portata è il segnale che il Molise è un territorio capace di accogliere e valorizzare la grande danza internazionale. La risposta del pubblico non è solo un successo numerico, ma la conferma di un legame viscerale con l’arte coreutica d’eccellenza, che si consolida come appuntamento fisso e imprescindibile nelle programmazioni del teatro molisano”.

In questa versione esclusiva sulle musiche di Georges Bizet, la figura di Carmen emerge come un’icona di libertà assoluta e anticonformismo. La narrazione è dominata dal tema del Fatum (Destino), una presenza inquietante e onnipresente che guida le fila del tragico incontro tra la gitana, il brigadiere Don Josè e il torero Escamillo. Le coreografie originali di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, insieme alle scene di Marco Pesta, creano un impatto visivo vibrante, dove la tradizione del balletto classico si fonde con una moderna e dirompente energia espressiva. Il traguardo dei cento anni del Teatro Savoia viene onorato da una produzione che vanta solisti acclamati a livello internazionale, capaci di dare corpo e anima ai simboli universali di amore, tradimento e morte. La celebre “Habanera” e i passi a due appassionati previsti per sabato prossimo sono solo l’incipit di un anno di eventi straordinari che vedranno il Savoia protagonista assoluto.