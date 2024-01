Teatro del Loto/ Solo Primi Piani: Stagione Teatrale 2024

Una nuova entusiasmante Stagione si apre al Teatro del Loto. Quella che scavalcate ormai le 15 edizioni in abbonamento ci porta nel nostro Ventennio di attività e che anche quest’anno vivrà̀ di un’edizione gemella, al Teatro Fulvio di Guglionesi.

Una stagione di SOLI PRIMI PIANI perché́ il rapporto intimo che si crea al Loto fra pubblico e interpreti è assolutamente unico, intenso, Vis a Vis. Senza infingimenti fra chi è di qua o di la della quarta parete. Perché́ gli spettacoli che proponiamo, anche quest’anno, sono veramente performance di tutte prime Attrici, primi Attori, primi interpreti. Capaci – anche così a ridosso del pubblico, che può coglierne finanche il respiro più̀ labile e gli stessi odori – di non temere di essere indagati e scorti così a fondo e… in Primo Piano. Appunto!

Da sempre il Primo Piano, non solo al Cinema, rivela l’autenticità̀, l’anima, la vita che un attore trasmette attraverso i suoi occhi con le sue interpretazioni. E qui davvero ci troviamo davanti a una serie di spettacoli dove bravissimi interpreti non temono di essere scrutati a fondo da occhi vividi, puntati su occhi e sguardi altrettanto vividi e intensi e capaci, a loro volta, di guardare negli occhi gli spettatori. Senza distrazioni e senza perdere intensità̀ interpretativa.

Inaugureremo la Stagione l’11 febbraio con un Galà musicale di Maria Letizia Gorga che torna al Loto, con la sua magnifica caratura, e statura, di attrice cantante elegante e poderosa, che con TODO CAMBIA rende un bellissimo omaggio a Mercedes Sosa, straordinaria cantante argentina e di tutta l’America latina che ha usato la sua meravigliosa voce per cantare gli ultimi e le ingiustizie della sua patria, per anni sotto il giogo della terribile dittatura militare. In qualche modo renderemo così omaggio anche alla nutrita comunità̀ argentina che da qualche anno risiede a Ferrazzano.

Sempre a febbraio, arriveranno sul nostro palco Antonello Fassari, molto amato anche dal grande pubblico televisivo e del cinema, che farà̀ in realtà̀ rivivere sui nostri palchi le sue capacità d’interprete teatrale d’alta scuola. Duettando con Gino Ariuso, altro magnifico interprete della miglior napoletanità̀, in ROMA NAPOLI A/R proporranno una divertente e struggente carrellata di grandi autori, romani e napoletani, che hanno segnato a fondo, e per sempre, la Poesia, il Teatro e la Cultura italiani.



Inaugureremo le Idi di marzo con i fuochi d’artificio grazie a un’artista di caratura mondiale, Paolo Nani, considerato uno dei massimi nuovi clown e attori fisici del Teatro internazionale. La sua LETTERA ha commosso e fatto sbellicare dalle risate platee di tutti i continenti. Uno spettacolo che ha raggiunto quasi le 3.000 repliche in oltre 40 paesi del Mondo.



A Paolo Nani seguirà̀ ORESTE con Claudio Casadio, uno spettacolo di graphic novel Theatre, creato da una collaborazione fra Romagna Teatri e Lucca Comics & Games Festival del Fumetto, dove il figlio degli Atridi diventa un internato del manicomio di Lucca. Sicuramente la sua stralunata interpretazione, che gli ha fatto vincere il Premio Franco Enriquez 2023, affascinerà̀, farà̀ sorridere e anche un po’ commuovere.

A fine marzo è tempo di un grande classico del teatro del ‘900, quell’UOMO DAL FIORE IN BOCCA che la regia di Antonio Sixty, con le interpretazioni di Francesco Paolo Cosenza e Nicholas De Alcubierre, ambienta non in una Stazione ferroviaria, come nell’originale pirandelliano bensì̀ in una moderna Galleria d’Arte dove il treno prende forma solo nella proiezione di un’istallazione contemporanea.



Dopo lo straordinario successo di DESTINAZIONE NON UMANA della scorsa Stagione, ad aprile tornerà̀ il magnifico collettivo di Fort Apache Cinema Teatro, per farci vivere ancora le vicende intense di una FAMIGLIA, tutta maschile e numerosa, che, per il matrimonio dell’unica figlia femmina, riunisce tre generazioni di persone legate da antichi dolori e irrisolte incomprensioni.



A fine aprile sarà̀ la volta di una delle più̀ intense e moderne interpreti della scena partenopea contemporanea, la magnifica Cristina Donadio che smessi i panni della terrificante e affascinante Chanel di Gomorra (che l’ha resa nota al grandissimo pubblico) entra nei panni più struggenti de L’Amante di Marguerite Duras che ha ispirato il suo MARGUERITE, dove le splendide musiche dal vivo sono del Marco Zurzolo ensemble.



A maggio tronerà da noi uno dei collettivi che stanno davvero rivoluzionando il Teatro italiano: Carrozzeria Orfeo col nuovissimo ROBE DELL’ALTRO MONDO, uno spettacolo fighissimo, come giustamente lo definisce uno dei suoi autori, Massimiliano Settis, che mischia prosa, disegno dal vivo, maschere, musica elettronica. Una performance tutta di linguaggi contemporanei che ampliano i confini della percezione teatrale.



Chiuderemo la Stagione col Festival dedicato a Roberto Mercadini, con tre

diversi suoi titoli, fra Guglionesi e Ferrazzano dove si conferma uno dei più̀ prolifici e

arguti autori-interpreti della letteratura e del Teatro italiano. Un autore-attore capace

di svelare gli arcani tentacolari de la Torah in FUOCO NERO SU FUOCO BIANCO,

e che an passant ci fa scoprire le formule fisiche e l’ingegno dei creatori di LITTLE

BOY, come fu chiamata la prima Bomba atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki.

E infine si dedicherà̀ al mondo lunare e cavalleresco di Ariosto e del suo ORLANDO

FURIOSO, di cui ricorrono i 500 anni.

Insomma sì è una Stagione davvero di SOLI PRIMI PIANI. E noi, che siamo

un po’ i Giamburrasca della cultura e della pratica teatrale molisana, quelli capaci di

dire le cose in faccia, in Primo Piano, appunto, ma anche di connettere realtà che da

Ferrazzano a Guglionesi, si estendono sempre più su un pubblico e un bacino di

utenza che, dal Molise interno alla Costa adriatica, influenza ormai tutta la nostra

Regione e quelle limitrofe, siamo davvero ancora una volta felici di attendervi ancora

più̀ numerosi, appassionati e complici agli spettacoli del 2024. SOLI PRIMI PIANI.

Abbonamento 8 spettacoli + Galà inaugurale € 130,00

Abbonamento a 8 spettacoli € 120,00

Biglietti

intero botteghino € 25,00

ridotto prevendita € 20,00

Studenti Unimol in possesso di buono E 5,00