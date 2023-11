Teatro del Loto/In scena “Svelarsi”, di e con Silvia Gallerano

Solo corpi femminili, per una platea solo femminile. Uno spettacolo rivolto alle

donne (o a chi si sente tale) per riappropriarsi dello spazio negato dal patriarcato. E

per farlo non si può che parlare di corpo, il corpo delle donne.

Invasione, mancanza di spazio, compressione da una parte. La potenza, lo

strabordare, la risata travolgente, dall’altra. La cultura patriarcale che ancora ci

circonda, insegna alle donne, sin da piccole, a limitare i propri desideri di potenza, ad

accettare invasioni di campo da parte dell’altro sesso – dove il campo è il corpo – a

mettersi in disparte e per senso di costrizione spesso a esplodere. Si parte da vissuti

diversi che hanno una nota comune: di umiliazione, di mutilazione, di invisibilità.

Messi insieme, tutti questi vissuti, si mostrano per quel che sono: semplici soprusi,

spesso meschini. Se ne vedono i contorni tragicomici, si impara a riderci su e a

rispondere con una potenza che non è stata sopita. Il lavoro di scrittura è un lavoro

condiviso: ogni attrice ha scritto con le parole o con il proprio corpo la sua presenza

in questo lavoro. La scrittura non è solo di parole, anzi è soprattutto una scrittura di

corpi. Le parole a volte sono gli inganni, il rumore dell’abituale: i corpi, in questi

momenti di svelamento rivelano la vera essenza, il discorso non articolato ma

presente. Anche per questo Svelarsi si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne

(cis, trans e non binarie). Tutte quelle che si sentono e definiscono donne: non si tratta

solo di creare uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma anche di permettere a chi

guarda di sentire il proprio corpo risuonare più profondamente con quello che vede,

nudo, in scena.

Domenica 5 novembre – 0re 18.00

Lunedì 6 novembre – ore 20.30

SVELARSI di e con SILVIA GALLERANO

GIULIA ALEANDRI

ELVIRA BERARDUCCI

SMERALDA CAPIZZI

BENEDETTA CASSIO

LIVIA DE LUCA

CHANTAL GORI

GIULIA PETROZZINI

Con il contributo di SERENA DIBIASE

La voce di GRETA MARZANO

Luci CAMILLA CHIOZZA

Consulenza costumi EMANUELA DELL’AGLIO

Regìa di SILVIA GALLERANO

Una produzione TEATRO DI DIONISO

In collaborazione con SIAE – SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI e PAV/FABULAMUNDI PLAYWRITING EUROPE

Con il sostegno di FRIDA KAHLO PRODUCTIONS – LOTTOUNICO – FORTEZZA EST – FIVIZZANO27