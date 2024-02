Teatro del Loto/Galà Inaugurale della Stagione ’24 con Maria Letizia Gorga in “Todo Modo”

Sempre dalla parte degli ultimi, amava farsi chiamare La Negra e ha usato la

sua arte come strumento di lotta. Il suo destino era racchiuso in una voce

meravigliosa diventata un grande grido di speranza e amore per la vita.

Questo, Pino Ammendola autore e regista, racconta di Mercedes Sosa nello

spettacolo di teatro-canzone interpretato, col talento che la contraddistingue, da Maria

Letizia Gorga.

La parabola umana di una donna nata poverissima ma dotata di una grande

ricchezza: l’amore per la vita e il desiderio di battersi contro l’ingiustizia. Un

percorso umano non facile. Il canto vissuto come strumento di comunicazione ed

emancipazione sociale e politica.

TODO CAMBIA diviene così la partitura ininterrotta delle più belle canzoni di

Mercedes Sosa (raccolte anche in un CD). Ne evidenziano la complessità di donna e

artista di cui la Gorga si fa interprete. Un’anima tormentata che, dietro l’inguaribile

desiderio di lottare per il bene degli altri, nasconde una profonda solitudine e un

dolore che diventa dramma per l’esilio vissuto, cui il regime totalitario argentino l’ha

costretta.

Della sua patria martoriata, degli oltre 30.000 desaparecidos, della silenziosa

battaglia della Madri di Plaza de Mayo, Mercedes diventa, con la sua arte, massimo

testimone internazionale e, come tutti i grandi, ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma

anche quello straordinario messaggio che: “Todo cambia”. Soprattutto quando

pensiamo che nulla cambierà.

Domenica 11 febbraio – ore 18.00

Lunedì 12 febbraio – 20.30

Galà inaugurale Stagione 2024

Maria Letizia Gorga in TODO CAMBIA viaggio intimo con Mercedes Sosa

Scritto e diretto da Pino Ammendola

musiche dal vivo di Stefano De Meo piano e Pino Iodice chitarra

Biglietti e Abbonamenti online:

https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto

Teatro del LOTO “il più bel piccolo Teatro d’Italia”

P.zza Spensieri 17, 86010 Ferrazzano CB – Italy

+39.335454456 – +39.3333300850 – fax 0874.418533

mail:[email protected] – [email protected]

www.teatrodelloto.it