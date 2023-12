Tamponamento tra Furgone e autocarro lungo la Trignina, un ferito grave

Questa mattina lungo la Trignina, in territorio di Sessano del Molise si è verificato un incidente, un autofurgone ha tamponato un Tir fermo sulla carreggiata. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del furgone, che pare versi in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita.

Il 50enne è rimasto imprigionato nell’abitacolo del mezzo. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale a Isernia dagli operatori sanitari del 118.

Sul posto anche la polizia stradale di Agnone che sta effettuando i rilievi del caso.