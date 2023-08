Su un tratto della A14, si è verificato un tamponamento tra lo svincolo Termoli e lo svincolo di Vasto Sud in direzione Pescara, in territorio di Montenero di Bisaccia.

Due le auto coinvolte, per cause in corso di accertamento.

Sul posto personale del 118 e della Misericordia, una mamma con i suoi tre figli, è stata portata in ospedale, per controlli. Fortunatamente pare non abbiamo riportato ferite gravi.