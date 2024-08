Tamberi vince in Diamond League con 2,31

(Adnkronos) – Gianmarco Tamberi trionfa nel salto in alto in Wanda Diamond League a Chorzow, in Polonia, dopo la sfortunata finale olimpica di Parigi 2024. Un'altra gara da emozioni forti, con il serissimo rischio di eliminazione alla misura d’ingresso di 2,18 (due errori e poca energia) e la rinascita nell’ultimo tentativo disponibile a 2,31, un salto che, scrive la Fidal, gli consente di superare in classifica il 2,29 del giamaicano Romaine Beckford, dell’ucraino Oleh Doroshchuk e del coreano Woo Sang-hyeok. Due tentativi (non riusciti) al 2,38 della possibile migliore prestazione mondiale dell’anno (un centimetro meglio della sua misura a Roma 2024) e l’ultimo nullo al 2,40 del possibile record italiano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)