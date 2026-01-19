Taglio del nastro a Sesto Campano: studenti e cittadini protagonisti dell’inaugurazionedella nuova scuola



Macari: “Abbiamo lavorato con determinazione e lungimiranza, mettendo a disposizione ulteriori

100mila euro di risorse proprie per poter portare a conclusione questa prima fase dei lavori”

Roberti: “Esempio concreto di edilizia sicura, antisismica e moderna, un segnale di ripartenza volto

a creare le condizioni necessarie per contrastare lo spopolamento delle aree interne”

Il taglio simbolico del nastro della nuova scuola media ‘Gabriele D’Annunzio’ di Sesto Campano, per mano

del sindaco Eustachio Macari, del presidente della Regione Francesco Roberti e del dirigente dell’Istituto

comprensivo ‘Leopoldo Pilla – Don Giulio Testa’ Pino De Stavola, ha presentato alla cittadinanza una sede

innovativa. La stabile è stato rafforzato nella parte strutturale partendo dalle fondazioni, dove si è

realizzato un sistema di micropali su cui sono state innalzate le pareti. Poi sono stati implementati gli indici

di sicurezza energetica e di salubrità ambientale, con l’installazione – in tutte le aule – di un sistema di

ventilazione meccanica. È stata, inoltre, assicurata la piena accessibilità degli spazi, che sono stati dotati di

laboratori e strumentazioni all’avanguardia per potenziare al massimo l’apprendimento.



L’iniziativa ha fatto registrare una partecipazione ampia e sentita. All’appuntamento, infatti, non erano

presenti soltanto gli studenti, i docenti, i progettisti e la ditta esecutrice – oltre all’amministrazione

comunale – ma anche numerosi cittadini, che hanno voluto prendere parte a un momento significativo per

la vita del paese, manifestando apprezzamento per il traguardo raggiunto e per l’impegno profuso nel

restituire alla collettività uno dei luoghi centrali per lo sviluppo del tessuto sociale di ogni comunità. Sono

stato gli studenti, dopo la benedizione dei locali da parte dei parroci Padre Bernardo e Padre Hugo, a fare

da guida all’interno della nuova scuola, che già frequentano da alcune settimane, illustrando le

caratteristiche delle aule e dei locali dedicati alle attività formative.



Grande soddisfazione, per la conclusione dei lavori, è stata espressa dal primo cittadino: “Si tratta di un

progetto partito nel 2017 che ci siamo adoperati fattivamente a portare a compimento, superando gli

ostacoli e gli imprevisti che di volta in volta si sono presentati sul nostro cammino. Abbiamo lavorato con

determinazione e lungimiranza, tanto che questa amministrazione comunale ha ritenuto necessario

integrare le somme inizialmente stanziate dal ministero, pari a 515mila euro, mettendo a disposizione

ulteriori 100mila euro di risorse proprie per poter portare a conclusione questa prima fase dei lavori,

dimostrando una scelta chiara e responsabile a favore della qualità e funzionalità dell’opera”.

Da tempo, ha

rimarcato il sindaco, l’amministrazione punta con decisione sul ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo

di Sesto Campano. “Crediamo che una comunità viva e dinamica – ha sottolineato Macari – passi

inevitabilmente da scuole funzionanti, accoglienti e capaci di attrarre famiglie. È per questo che, la scorsa

estate, abbiamo deciso di stanziare incentivi economici per i nuclei familiari che scegliessero di trasferirsi a

Sesto Campano e di iscrivere i propri figli nelle scuole locali. Un modo per incrementare il numero dei

bambini frequentanti ed impedire che anche da noi, come purtroppo continua a verificarsi in molti centri

vicini, scompaia una delle istituzioni centrali nella vita di un paese. Un segnale concreto di attenzione,

inoltre, verso chi sceglie di costruire qui il proprio progetto di vita, contribuendo a contrastare lo

spopolamento e a rafforzare il tessuto sociale di Sesto Campano”.



L’immobile della ‘Gabriele D’Annunzio’, intanto, continua ad essere oggetto di interventi di riqualificazione.

Grazie a un ulteriore finanziamento, è attualmente in corso anche l’ammodernamento della parte

dell’edificio relativa alla sede comunale, che sarà adeguato alle necessità di un’istituzione al servizio della

cittadinanza. A questo si aggiungono gli interventi di ristrutturazione della palestra ‘Di Santo’, che a breve

verrà riconsegnata alla scuola e alla comunità come spazio perfettamente rispondente alle esigenze

educative e sportive.



Investire sugli edifici scolastici e sulle strutture dedicate alla comunità rappresenta una scommessa sul

territorio e un segnale positivo che va ben oltre i confini comunali. “Innanzitutto – ha commentato il

presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – si tratta di una scuola antisismica, un luogo innovativo

dove i ragazzi possono trovare nuovi spazi e una struttura moderna. Qui viene offerta la possibilità, anche

grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, come la LIM e altre attrezzature, di garantire una formazione di

qualità e di seguire le lezioni in modo sereno e piacevole. Oggi più che mai è importante stimolare i ragazzi

affinché vivano la scuola con entusiasmo. L’ambiente è stato completamente rinnovato e, a breve, saranno

disponibili anche spazi dedicati alle attività sportive e ricreative.

Si tratta soprattutto di una struttura

pensata non solo per gli studenti, ma per l’intera collettività: infatti, nei piani superiori, sono in fase di

completamento i lavori che ospiteranno nuovamente il municipio. In questo modo, tutto il paese ne trarrà

beneficio. È un esempio concreto di edilizia sicura, antisismica e moderna, un segnale di ripartenza volto a

creare le condizioni necessarie per contrastare lo spopolamento delle aree interne”.