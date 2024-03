Super Tuesday, Biden e la tattica per mandare Trump in tilt

(Adnkronos) –

Il presidente Joe Biden sta spingendo con i suoi per un "approccio molto più aggressivo" nella campagna per le elezioni Usa 2024 con "attacchi diretti a Donald Trump". La strategia di Biden, nel giorno in cui 16 stati vanno al voto per le primarie nel Super Tuesday, è rivelata da Axios: il presidente è convinto di poter "innervosire Trump se lo stuzzica quotidianamente". Insomma, una campagna tutta all'attacco per "trigger Trump", cioè tesa a far esplodere Trump, che sarebbe in contrasto con quella tradizionale della rielezione, dai toni moderati e presidenziali. Parlando con amici, il presidente ha infatti espresso la convinzione che il tycoon sia "instabile sia intellettualmente che emotivamente e che esploderà se Biden lo continuerà a pungolare senza pietà", per esempio continuando a dargli del 'loser', perdente, epiteto che l'ex presidente ama usare per gli altri ma non sopporta per se stesso. "Lo mandiamo in tilt in pubblico", ha sintetizzato un consigliere di Biden. Altre fonti spiegano che Biden "cerca lo scontro" perché "il suo istinto" gli dice che questa è l'arma migliore per scongiurare "le conseguenze di una nuova vittoria di Trump alla Casa Bianca". "Sono l'unico che lo ha battuto e lo batterò di nuovo", ha detto in un'intervista pubblicata ieri dal The New Yorker in cui il presidente ha avvisato che anche questa volta Trump si rifiuterà di ammettere la sconfitta. "Ha perso in 60 ricorsi, dico 60 – ha aggiunto riferendosi ai ricorsi contro i risultati delle elezioni del 2020 – le vicende giudiziarie lo hanno riportato alla realtà, io ho vinto le elezioni e lui è un loser". Oggi, intanto, 16 stati vanno al voto per le primarie. "Se risiedi in uno stato o territorio dove si svolge il Super Tuesday, si stanno iniziando ad aprire i seggi. Ora è il momento di far sentire la vostra voce", dice Biden su X Biden esortando ad andare a votare in Alabama, American Samoa, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia. Il presidente, che mette un link con il sito dove gli elettori possono trovare il proprio seggio, ha anche registrato un paio di interviste radiofoniche, con lo stesso messaggio, che saranno trasmesse in giornata.