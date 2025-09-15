Studenti molisani arbëreshë in Albania ospiti del Centro Studi per le pubblicazioni degli Arbëreshë -Ministero dell’Europa e degli affari Esteri

Il progetto di conoscenza e studio é coordinato dalla redazione della Rivista Kamastra

Sono dieci i componenti della delegazione che dal 16 al 25 settembre visiteranno il paese delle Aquile. Sette ragazzi dai 14 ai 17 anni, provenienti dai Mntecilfone, Portocannone e Ururi e 3 addetti ai lavori. Le operatrici degli sportelli linguistici Filomena Manes Occhionero, Maria Giovanna Rocci e il delagato delle Minoranze Linguistiche del comune di Montecilfone Antonio Forcione. Saranno ospiti del QSPA, Centro Studi per le pubblicazioni degli Arbëreshë afferente al Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri che per la prima volta sostiene un viaggio in Albania di studenti molisani.



L’iniziativa proposta è il frutto della collaborazione sviluppata con la Redazione Rivista Kamastra la cui presidente avv.Maria Rosaria D’Angelo ha condiviso il progetto della direttrice del Centro Studi prof. Diana Kastrati. La delegazione visiterà le città e i luoghi più interessanti dal punto di vista del loro collegamento con la storia, le tradizioni e i costumi degli arbëreshe.

Tirana, Skutari, Alessio, Berat le citta previste nel ricco e dettagliato programma. La visita e il soggiorno sono sostenuti dall’Agenzia Nazionale della Diaspora. I giovani visitatori realizzeranno un report di viaggio che sarà pubblicato nelle pagine del prossino numero della rivista.