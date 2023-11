Studenti dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli protagonisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

Hanno preso il via i lavori della giuria che darà il suo contributo alla scelta del vincitore del prestigioso riconoscimento letterario per un libro di narrativa per “Ragazze e Ragazzi”. La scuola, unica nel Molise, è stata scelta nell’ambito della Categoria 6+, per valutare libri destinati a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni. La giuria è composta da 20 alunni: 10 piccoli della primaria di via Maratona selezionati dalle insegnanti nelle classi 3^/4^/5^ e 10 alunni della secondaria frequentanti le classi seconde e facenti parte, già dallo scorso anno, del Club dei Lettori Brigidini.



La terna finalista della Categoria 6+ è composta dai seguenti libri: Ugo e Poppy. Così

diversi così amici!; Le vacanze di Bris; Jole. Nell’auditorium dell’Istituto gli alunni della secondaria hanno iniziato a leggere ad alta voce i tre titoli ai piccoli della primaria e al termine delle letture i 20 giurati hanno espresso il voto per ciascun libro utilizzando un’apposita scheda consegnata a ognuno di loro. Nei prossimi giorni la giuria si riunirà nuovamente e al termine delle attività si farà una media di tutti i voti espressi dai giurati. Il risultato finale sarà registrato sul sito del Premio Strega Ragazze e Ragazzi dall’insegnante referente per l’Istituto, andandosi a sommare ai voti espressi da tante altre scuole in Italia. Il libro vincitore dell’edizione 2023 sarà proclamato il prossimo dicembre, in occasione dell’evento Più libri, più lib(e)ri a Roma.



Le attività della giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi si inseriscono all’interno delle numerose iniziative che l’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli ha organizzato nell’ambito della settimana di “Libriamoci”, in cui tutte le classi della secondaria svolgono diverse attività per la promozione della lettura come la realizzazione di segnalibri, visite presso le librerie Fahrenheit e L’ora d’aria, laboratori di poesia e letture al buio, con ospite la lettrice volontaria Rosanna Masciantonio. In questa settimana riprenderà anche il ciclo di incontri del Club dei Lettori Brigidini.