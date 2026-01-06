Storia e questioni meridionali: al Palazzo Ducale di Larino si presenta “L’assalto alle dueSicilie” di Patrizia Morlacchi

L’appuntamento, previsto per l’8 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Freda, offrirà una
rilettura critica del decennio pre-unitario e del rapporto tra Nord e Sud Italia.
LARINO. Un viaggio controcorrente nelle pieghe della storia patria per analizzare le radici
profonde del divario tra Nord e Sud. Giovedì 8 gennaio, alle ore 17.30, la splendida cornice della
Sala Freda nel Palazzo Ducale ospiterà la presentazione dell’ultimo lavoro editoriale di Patrizia
Morlacchi: “L’assalto alle due Sicilie”.
Il volume si propone come una narrazione “altra” del decennio sostanziale che va dal 1850 al
Attraverso una ricerca documentata e rigorosa, l’autrice mette in discussione la storiografia
tradizionale, offrendo una rinnovata chiave di lettura sugli squilibri economici, sociali e politici che
hanno caratterizzato la nascita dello Stato italiano.
L’autrice, Lombarda di nascita ma molisana d’adozione da oltre quarant’anni, Patrizia Morlacchi
vanta una prolifica carriera letteraria che spazia dal genere giallo alla narrativa, fino alla saggistica
storica. Questa sua doppia anima, settentrionale d’origine e profondamente radicata nel
Mezzogiorno, le permette di osservare le vicende risorgimentali con una sensibilità priva di
pregiudizi.
L’incontro promosso dal Comune di Larino, si aprirà con i saluti istituzionali di Iolanda Giusti,
Assessore alla Cultura. Seguirà un dialogo approfondito con l’autrice curato da Paola Lonzi, volto
a sviscerare i temi centrali del libro: dalla resistenza delle “due Sicilie” alle conseguenze di
un’unificazione che ha lasciato ferite ancora aperte nel tessuto del Paese.
L’incontro rappresenta un’occasione per i cittadini di approfondire le dinamiche che hanno
plasmato l’Italia moderna.