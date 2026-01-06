Storia e questioni meridionali: al Palazzo Ducale di Larino si presenta “L’assalto alle dueSicilie” di Patrizia Morlacchi

L’appuntamento, previsto per l’8 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Freda, offrirà una

rilettura critica del decennio pre-unitario e del rapporto tra Nord e Sud Italia.

LARINO. Un viaggio controcorrente nelle pieghe della storia patria per analizzare le radici

profonde del divario tra Nord e Sud. Giovedì 8 gennaio, alle ore 17.30, la splendida cornice della

Sala Freda nel Palazzo Ducale ospiterà la presentazione dell’ultimo lavoro editoriale di Patrizia

Morlacchi: “L’assalto alle due Sicilie”.

Il volume si propone come una narrazione “altra” del decennio sostanziale che va dal 1850 al

Attraverso una ricerca documentata e rigorosa, l’autrice mette in discussione la storiografia

tradizionale, offrendo una rinnovata chiave di lettura sugli squilibri economici, sociali e politici che

hanno caratterizzato la nascita dello Stato italiano.

L’autrice, Lombarda di nascita ma molisana d’adozione da oltre quarant’anni, Patrizia Morlacchi

vanta una prolifica carriera letteraria che spazia dal genere giallo alla narrativa, fino alla saggistica

storica. Questa sua doppia anima, settentrionale d’origine e profondamente radicata nel

Mezzogiorno, le permette di osservare le vicende risorgimentali con una sensibilità priva di

pregiudizi.

L’incontro promosso dal Comune di Larino, si aprirà con i saluti istituzionali di Iolanda Giusti,

Assessore alla Cultura. Seguirà un dialogo approfondito con l’autrice curato da Paola Lonzi, volto

a sviscerare i temi centrali del libro: dalla resistenza delle “due Sicilie” alle conseguenze di

un’unificazione che ha lasciato ferite ancora aperte nel tessuto del Paese.

L’incontro rappresenta un’occasione per i cittadini di approfondire le dinamiche che hanno

plasmato l’Italia moderna.