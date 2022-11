Sport&solidarietà/ La Molisana Magnolia veste i colori della prevenzione: le cestiste con la t-shirt della Lilt Campobasso

Anche il basket femminile ha indossato il colore della prevenzione oncologica.

La Molisana Magnolia è, infatti, scesa in campo per il riscaldamento e la festa finale con le t-shirt della LILT di CAMPOBASSO.

La scorsa domenica, presso La Molisana Arena a Campobasso, la partita di serie A1 si è disputata all’insegna della promozione per la prevenzione del cancro al seno.

Le 12 ragazze hanno indossato la t-shirt rosa, colore della prevenzione al femminile e dell’intero mese di ottobre, per lanciare il messaggio della cultura della prevenzione come metodo di vitae per ricordare che la prevenzione è la migliore amica di una donna.

La LILT Associazione Provinciale di Campobasso ringrazia l’intera squadra, la dirigenza e lo staff tecnico che si sono da subito resi disponibili a lanciare questo messaggio anche sul rettangolare campobassano.

Inoltre gli spettatori e i sostenitori presenti hanno contribuito con le offerte a sostenere il servizio di trasporto della LILT di Campobasso per i pazienti oncologici molisani verso i luoghi di cura.