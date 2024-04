Sottoscritto accordo tra Eni e Adps Mar Tirreno Centro transizione energetica e sostenibilità

(Adnkronos) – Collaborazione su obiettivi di sostenibilità e transizione energetica tra Autorità del sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centro Settentrionale ed Eni. Il presidente dell’AdSP Pino Musolino e l’Head Sustainable B2B di Eni Maurizio Maugeri hanno sottoscritto una lettera di intenti in ambito di innovazione e obiettivi di sostenibilità, che prevede la collaborazione per due anni con il fine di sviluppare iniziative congiunte in ambito di maggiore sostenibilità, al fine di favorire il processo di transizione energetica e decarbonizzazione delle proprie attività. Nello specifico – riporta una nota – l'accordo prevede di istituire un gruppo di lavoro che proceda con la valutazione congiunta della fattibilità di potenziali progetti per l'efficientamento energetico e la produzione di energia rinnovabile, anche attraverso la valorizzazione di nuove soluzioni; servizi alle persone e iniziative di mobilità più sostenibile; lo studio e promozione di soluzioni di decarbonizzazione del settore marittimo; lo sviluppo delle soluzioni digitali per l’efficientamento del porto e per il monitoraggio degli indicatori chiave delle prestazioni ambientali. —[email protected] (Web Info)