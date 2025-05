Sostenibilità, Pratesi (Eiis): “Grandi aziende e Gdo decisive per orientare il cambiamento”

(Adnkronos) – "Il contributo dell’industria è fondamentale per costruire best practices sostenibili. Le grandi aziende, e in particolare la grande distribuzione, hanno le risorse per investire in innovazione e la forza per orientare scelte sostenibili sia a monte che a valle della filiera". Lo ha dichiarato Carlo Alberto Pratesi, presidente dell’European Institute of Innovation for Sustainability, intervenendo all’Eiis Summit 2025, l’appuntamento internazionale dedicato alla sostenibilità a 360°, in corso a Roma. Pratesi ha sottolineato la necessità di ripensare anche il linguaggio della transizione ecologica: “Serve uno storytelling efficace, che motivi i cittadini al cambiamento invece di colpevolizzarli. Uno dei problemi grandi e delle grandi sfide della sostenibilità è riuscire a raccontarla in modo comprensibile, coinvolgente e non angosciante. Non è un argomento sul quale è facile raccogliere l'interesse delle persone, e invece tutti devono contribuire.” Sul fronte della disinformazione, il presidente Eiis ha aggiunto: “L'unico modo per neutralizzare le fake news è indurre le persone a studiare, a informarsi e a selezionare bene le fonti informative. Oggi non è facile, anche i più giovani che sono interessati agli argomenti purtroppo hanno canali di comunicazione e di informazione che non sono quelli tradizionali e quindi spesso non sono controllati e non si basano su dati scientifici. Quindi l'unica strada è quella di aiutare chi racconta la storia in maniera corretta a farlo in modo più convincente e interessante. Quindi sono i grandi media, i grandi attori del mercato che devono imparare a comunicare in maniera convincente e in maniera anche coinvolgente”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)