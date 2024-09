Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, la storia è ufficiale: ecco il primo bacio paparazzato

(Adnkronos) – Dopo mesi di avvistamenti e voci mai smentite, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia escono allo scoperto. Con il primo bacio pubblico, paparazzato e pubblicato sulla copertina di 'Chi' di questa settimana, si confermano ufficialmente come una nuova coppia. Produttrice lei, ballerino lui, condividono in questo periodo la partecipazione a 'Ballando con le stelle'. Angelo Madonia, 39 anni, è uno dei maestri del programma, mentre Sonia Bruganelli, 50 anni, fa parte del cast di concorrenti di questa diciannovesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, in coppia però con un altro ballerino, Carlo Aloia. Sulla copertina di 'Chi' di questa settimana anche l'ex marito di Bruganelli, Paolo Bonolis. Paparazzatto mentre fa la spesa al supermercato e la porta a casa di sua madre Luciana, il conduttore mostra come sempre il suo forte attaccamento alla famiglia. —lifestylewebinfo@adnkronos.com (Web Info)