Solenne chiusura diocesana dell’anno giubilare a Termoli

La Chiesa di Termoli-Larino ha concluso l’anno giubilare dedicato alla Speranza a livello diocesano. Le solenni concelebrazioni si sono svolte in concomitanza con quelle delle altre Diocesi d’Italia, in attesa della solenne liturgia che Papa Leone XIV presiederà in Vaticano il 6 gennaio 2026 con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Il vescovo, S.E. Mons. Claudio Palumbo ha presieduto l’Eucaristia sabato 27 dicembre 2025 nella Concattedrale di Larino e domenica 28 dicembre, nella Cattedrale di Termoli, Festa della Santa Famiglia in cui gli sposi hanno rinnovato anche le promesse matrimoniali. Un’esperienza di misericordia e di incontro con il Signore al termine di un anno intenso di preghiera, riflessione e sinodalità che ha coinvolto, in vari momenti, la chiesa locale a livello parrocchiale e diocesano come “pellegrini di speranza” nella chiesa universale. “Come un solo popolo – si è ricordato durante la santa messa – abbiamo elevato la nostra lode di ringraziamento e la nostra supplica a Dio, unendoci a coloro che spesso non hanno voce davanti agli uomini ma che il Padre ascolta e riconosce come figli prediletti: i malati, gli anziani, i detenuti, i poveri. Per mezzo dell’indulgenza giubilare il Signore ha fatto fluire un fiume di grazia e di benedizione. A tutti ha donato la sua speranza e la sua pace, ha irrobustito le mani fiacche, ha rinsaldato le ginocchia vacillanti, ha detto a ciascuno di noi: coraggio, non temere!”.

Di seguito l’omelia pronunciata domenica 28 dicembre 2025, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, dal vescovo Claudio Palumbo.

Domenica della Santa Famiglia 2025 (A)

Cari fratelli e sorelle,

la preghiera iniziale della Santa Messa di oggi, Domenica

della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, ci offre una

buona notizia. Il Signore Gesù, colui che preesiste quale Verbo

di Dio all’origine stessa del mondo, Dio da Dio, luce da luce, Dio

vero da Dio vero, ha voluto umiliarsi per appartenere alla

famiglia umana.

Questa appartenenza noi oggi celebriamo, ancora nel

cuore del mistero del Natale, sintonizzandoci con quello sguardo

molteplice, polifonico, di quel nucleo di relazioni vitali che

costituisce il grembo della nostra esistenza umana.

Ricondotti davanti al presepio, veniamo immersi nel

dialogo silenzioso degli sguardi con cui una madre guarda suo

figlio, un padre guarda suo figlio e sanno bene che da lui loro

sono guardati.

La PdD, attraverso l’insegnamento di San Paolo ai

Colossesi (3,12-21) ci insegna come due sono i rapporti

fondamentali che, insieme, costituiscono la famiglia: il rapporto

marito/moglie e il rapporto genitori/figli. I contenuti o le

caratteristiche di questi due rapporti sono amore da una parte e

sottomissione dall’altra tra marito e moglie; obbedienza da una

parte e pazienza dall’altra, tra genitori e figli.

Dei due rapporti il più importante è decisamente il primo,

in quanto da esso dipende in gran parte anche il secondo, quello

con i figli. Se due genitori non si amano tra di loro, nulla

impedirà al bambino di crescere insicuro nella vita. Come suole

succedere, purtroppo, se due genitori non si amano più tra di

loro, ognuno riversa il suo proprio affetto sul figlio, cercando di

legarlo inconsciamente a sé. Ma è questo che i bambini, i figli

segretamente desiderano? Vogliono davvero essere amati con un

amore diverso ed esclusivo, di eccezione, oppure desiderano che

papà e mamma si amino tra loro e che li ammettano a questo

amore, dal quale sono nati? L’interruzione di questo amore

comporta il mancare della terra sotto i piedi dei figli.

Amore e sottomissione. Il primo termine ci sta bene; un

po’ meno il secondo, stante il significato che la parola

sottomissione riveste nella nostra società liquida. Possiamo

capire san Paolo forse un poco condizionato dalla mentalità del

suo tempo. Ma che faremo? Elimineremo dal suo insegnamento

la parola sottomissione? Certamente no. La soluzione non è in

questo, ma nel rendere reciproca la sottomissione tra marito e

moglie, come reciproco deve essere l’amore. Amore reciproco e

sottomissione reciproca. In tal modo la sottomissione si mostra

come un aspetto e una esigenza dell’amore, dal momento che,

per chi ama, sottomettersi all’oggetto del proprio amore non

umilia, ma rende felici. Sottomettersi reciprocamente tra sposi

significa tener conto della volontà del coniuge, del suo parere,

della sua sensibilità, e non decidere da soli; significa sapere, a

volte, rinunciare al proprio punto di vista. Insomma: ricordarsi

che si è diventati “coniugi”, cioè, letteralmente, persone che sono

sotto lo stesso giogo, quello dell’amore oblativo e reciproco,

liberamente donato e accolto.

«Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio li

creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). La Bibbia, come si

vede, pone uno stretto rapporto tra l’essere creati a “immagine di

Dio” e l’essere “maschio e femmina”. E la somiglianza consiste

nel fatto che Dio è sì unico e solo, ma non è solitario. L’amore

esige comunione, scambio interpersonale tra un “io” e un “tu”.

Per questo il Dio di Gesù Cristo, il Dio cristiano, è uno e trino.

In lui coesistono unità e distinzione: unità di natura, di volere, di

intenti, e distinzione di caratteristiche e di persone. In questo la

coppia umana è immagine di Dio.

La famiglia umana è dunque un riflesso della Trinità.

Marito e moglie sono una carne sola, un cuore solo, un’anima

sola, pur nella diversità di sesso e di personalità. Nella coppia si

riconciliano tra loro unità e diversità. Gli sposi stanno difronte

l’uno all’altro come un “io” e un “tu”, e stanno difronte al

mondo, a cominciare dai propri figli, come un “noi”, quasi si

trattasse di una sola persona, non più al singolare, ma al plurale.

“Noi”, ossia “tua madre e io”, “tuo padre e io”.

A fronte della problematica realtà della famiglia dei

nostri tempi, va rilanciato questo potente annuncio, o, se si vuole,

questo ideale della coppia, prima sul piano umano, poi su quello

cristiano. I giovani hanno tutto il diritto di vedersi trasmettere dai

grandi, degli ideali forti e non più scetticismo e cinismo.

A questi ideali la fede cristiana apporta la possibilità di

tradursi in pratica, in esperienza vissuta, non automaticamente,

o magicamente, ma con la collaborazione dei singoli, in un

cammino di apprendimento e di crescita.

Alla natura si aggiunge la grazia. È il frutto del

sacramento del matrimonio, che conferisce agli sposi la “grazia

di stato”. Grazia di un amore redentivo, grazia di un amore

santificante. Quel “di più” che viene dalla croce di Cristo, che

non distrugge, o soppianta la natura umana, ma la eleva, la rialza,

la risana e la fortifica, dando sempre nuova ragione per superare

le difficoltà.

Dire grazia e dire Spirito Santo significa dire la stessa

cosa, in quanto lo Spirito Santo è il dono”, o meglio, il “donarsi”

stesso di Dio. Nel momento in cui una coppia di sposi si apre

all’azione dello Spirito Santo, egli comunica loro quanto lui

stesso è, rinnovando in essi la capacità e la gioia di donarsi l’uno

all’altro.

Il segno di questa azione ineffabile e soave, carica di

profumo di unzione battesimale, si nota quando ognuno smette

di chiedersi: «Cosa c’è che mio marito/mia moglie potrebbe fare

ancora per me e che ancora non fa?» e comincia invece a

chiedersi: «Cosa c’è che potrei fare di più per mio marito/mia

moglie, che ancora non faccio?».

In tal modo il matrimonio viene santificato non per

qualcosa che viene dall’esterno (il rito o l’acqua benedetta

spruzzata sugli anelli), ma nel suo gesto più intimo. Non si vivrà

più il momento della intimità come staccato o quasi nascosto da

Dio, ma come un momento forte della presenza di Dio tra gli

sposi e dell’amore di Dio per loro. È proprio così: nel donarsi

l’uno all’altro gli sposi sono davvero “a immagine di Dio” in

quanto riflettono quell’amore fecondo che regna nella Ss.

Trinità: Quell’uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in

tre e ’n due e ’n uno, non circunscritto, e tutto circunscrive

(Dante, Paradiso, XIV).

Carissimi sposi, questo disegno di Dio vi chiama, ancora

una volta, a vivere la “novità” dell’amore, attraverso l’umile

conversione del cuore e la santità della vita, segnata dalla

sofferenza della croce quotidiana e dalla speranza della

risurrezione. Rispondendo al progetto di Dio su di voi, vogliate

impegnavi come famiglia a svolgere quei compiti così urgenti

nel mondo di oggi: l’educazione alla libertà liberata da Cristo, ad

un solido senso morale, alla fede e agli autentici valori umani e

cristiani. A voi famiglie è affidato il compito della

evangelizzazione e della catechesi, con la testimonianza dei

valori evangelici nell’ambito della più ampia comunità sociale:

la promozione della giustizia sociale, l’aiuto fattivo ai poveri e

agli oppressi. Con la benedizione e il sostegno della Santa

Famiglia di Nazareth, possiate attuare tutto questo perseverando

nella preghiera comune e nella liturgia, sorgenti della grazia

divina.

Sia questa la vostra missione giubilare, sia questa la

nostra speranza, al compimento dell’Anno Santo, e che la

speranza cristiana, lungi dal confondervi, cresca vieppiù in voi,

rendendovi generativi di quell’amore di Dio che è stato riversato

abbondantemente nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo

che ci è stato dato (Cf Rm 5,1-5).

E che Maria, l’umile fanciulla di Nazareth vi sia di

conforto e guida: Ipsa propitia pervenis.

Così sia.