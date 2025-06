“Sogno di una notte di mezza sbornia”, rappresentazione del laboratorio teatrale del Liceo Magliano di Larino

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la magia del teatro ha affascinato e incantato il numeroso

pubblico accorso per assistere alla rappresentazione finale del Laboratorio Teatrale degli studenti del Liceo

F. D’Ovidio – Omnicomprensivo “Magliano” di Larino – che si è tenuta venerdì 30 maggio, alle ore 10.00,

presso il Teatro Risorgimento di Larino.

Dopo Goldoni con la Locandiera dello scorso anno, quest’anno è toccato ad Eduardo De Filippo, un autore

universalmente riconosciuto tra i più grandi del teatro moderno, un genio indiscusso che con la sua penna e

la sua acuta sensibilità ha tratteggiato sapientemente spaccati di vera umanità.

Due ore intense e coinvolgenti, interrotte solo dallo scrosciare continuo degli applausi e dalle fragorose

risate, in cui, con una padronanza ed una bravura quasi da attori navigati, gli studenti ci hanno fatto

immergere completamente nell’atmosfera della commedia “Sogno di una notte di mezza sbornia”. Il

protagonista, Pasquale De Felice, è un personaggio bizzarro che vive a Napoli con la sua famiglia e una

notte riceve in sogno la visita di Dante Alighieri che gli preannuncia la data e l’ora della sua morte. La

commedia si dipana attraverso una serie di dialoghi con amici e familiari, conditi al punto giusto da una

bella serie di equivoci che la animano e la rendono piacevole ed esilarante.

Nel dare l’appuntamento al prossimo anno, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Emilia Sacco, ha ringraziato

commossa le docenti Franchella, Armento e Greco, infaticabili e appassionate animatrici del progetto

“Teatro a scuola”, volto a fare emergere i talenti degli studenti e ad arricchire la qualità dell’offerta

formativa dell’Istituto, il personale ATA e tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa. Naturalmente il

ringraziamento più caloroso è stato rivolto ai fantastici studenti attori che, con tutta l’energia, la freschezza

e la creatività della loro giovinezza si sono lasciati coinvolgere e accompagnare in questo percorso,

rendendosi protagonisti di una meravigliosa pagina di scuola.