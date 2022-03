SOA : nasce il sindacato dei lavoratori metalmeccanici organizzati (LMO)

Il SOA sindacato operai Autorganizzati movimento operaio nato e registrato in Molise nel 2017 dalla volontá e l’esperienza di alcuni operai ex fiat che giá facevano parte del sindacato di base , oggi é una realtà nazionale e punto di riferimento per migliaia di operai grazie al nuovo progetto sindacale unitario .

In questi anni é stato costruito un lavoro capillare sul territorio , le parole d’ordine “non restare chiusi dalle fabbriche” e far contare le istanze sociali e quindi sui ” i diritti umani” , oltre le relazioni sindacali in azienda c’é stato di piú .

I lavoratori , i disoccupati vivono in primis i disagi creati dalle politiche negative , leggi e decisioni che spesso mortificano e danneggiano le famiglie e i diritti primari collettivi , perché prima di essere operai siamo esseri umani e protagonisti del nostro presente e futuro , non siamo spettatori che subiscono le confusioni e il taglio dei diritti ,anche nei mancati servizi pubblici.Infatti lo dimostra oltretutto le battaglie intraprese insieme alle espressioni popolari territoriali per diritto alla salute , allo studio , al trasporto ,contro l’isolamento delle aree interne e la solidarietà attiva per i piú deboli .

“Costruire una coscienza collettiva per poter decidere in maniera lucida la strada” . Sabato scorso 26 Febbraio 2022 a Roma presso il teatro Flavio abbiamo ufficializzato il passo successivo : La nascita del sindacato dei lavoratori metalmeccanici organizzati (LMO) promosso da avanguardie operaie di lotta per i diritti a livello nazionale , (FCA Stellantis , ex Ilva Acciaierie Italia , Electrolux, Whirlpool, Marcegaglia , Tenaris Dalmine ed altre realtá , a Termoli in Stellantis sará di riferimento a tanti operai unitamente al SOA , sempre sotto questa spinta abbiamo presentato anche la nascita del sindacato generale di classe SGC che raggruppa tutti i settori pubblici e privati .

Un’opportunità per unire organizzazioni sindacali e comitati di lotta, mantenendo la propria storia ed identità organizzativa!



Un’ occasione concreta per tutti i lavoratori e le lavoratrici che non vogliono appiattire l’agire sindacale sottomettendosi allo stato presente delle cose, ma RESISTERE e RILANCIARE la lotta su un terreno di classe.Combattere questo sistema basato sul profitto e lo sfruttamento con ogni mezzo a disposizione, con idee chiare, decise e conseguenti.



SOA Sindacato Operai Autorganizzati

LMO metalmeccanici Stellantis Termoli

Sgc Sindacato Generale di Classe Molise