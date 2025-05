Slalom Città di Campobasso, Memorial Battistini al via anche Emanuele Schillace: “Complimenti agli organizzatori, in Molise mi sento sempre a casa

Dalla Sicilia al Molise. Emanuele Schillace ci sarà. Il driver,vincitore dello slalom di Gambarie, gara di apertura del campionato italiano 2025 in Calabria, cercherà il bis nella 32esima edizione dello slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini in programma il 10 e 11 maggio prossimi. Al volante della sua Radical SR4 il driver siciliano promette spettacolo in una manifestazione alla quale è particolarmente affezionato. “A Campobasso vengo sempre con piacere perché ci sono persone straordinarie, è una terra accogliente e mi sento a casa. Dal punto di vista tecnico, poi, gli organizzatori svolgono ogni anno un lavoro certosino e riescono a mettere su un evento di grande livello curando tutto nei minimi dettagli. A loro vanno fatti tanti complimenti. Un pensiero e un ringraziamento voglio rivolgerlo al mio grande amico Fabio Emanuele con il quale sarà come sempre un piacere condividere una due giorni all’insegna dei motori e del divertimento”.

Correrai sotto i colori della scuderia Cms Racing.

“Grazie a Fabio (Emnauele ndr) quest’anno correrò con la scuderia campobassana Cms Racing e ne sono felice. Mi auguro di riuscire ad ottenere dei buoni risultati, farò di tutto per portare in alto il team”.

L’avvio nel campionato italiano è stato per te molto positivo. A Gambarie è arrivata la vittoria.

“Siamo riusciti a trovare il giusto set up della vettura e ad andare forte su un tracciato non facile. E’ stata una bella lotta sportivamente parlando e con un pizzico di fortuna sono riuscito a portare a casa il miglior risultato anche perché Venanzio aveva la penalità ed è arrivata la pioggia a cambiare le carte in tavola. Sono contento, vincere fa sempre piacere anche se la strada da percorrere è ancora tanta”.

Quella di Campobasso sarà la tappa numero due del tricolore quindi i punti in palio sono pesanti. Sei d’accordo?

“Siamo alle primissime battute della stagione e tutto può accadere. A Campobasso sarà importante andare il più in alto possibile per mettere in cassaforte punti preziosi in prospettiva. La lotta è aperta e bellissima, ci sarà da divertirsi”.

Tra i big al via ci sarà anche Fabio Emnauele.

“Va fortissimo, non lo scopriamo oggi. Nella gara di casa cercherà un grande risultato e sarà sicuramente tra i pretendenti alla vittoria finale. La sua presenza in gara non fa altro che accrescere lo spettacolo”.

Dal punto di vista tecnico il tracciato dello Slalom Città di Camobasso Memorial Gianluca Battistini è sempre particolarmente gradito a voi piloti. E’ così?

“E’ un percorso bello da affrontare. Ci sono tratti veloci e tratti guidati che ci metteranno a dura prova. Non sono ammesse distrazioni se si vuole ambire al massimo”.

Lo scorso anno la corsa tricolore è stata decisa al fotofinish, quest’anno cosa si aspetta Emanuele Schillace?

“Spero che il campionato possa essere deciso prima rispetto all’ultima gara perché l’anno scorso è stata davvero dura sia dal punto di vista fisico che mentale. Poi io credo che il destino sia già scritto. Cercherò di fare il massimo in ogni gara e alla fine tirerò le somme”.