Una notizia triste e dolorosa.

Muore un candidato del PD al consiglio comunale di Siena, nel giorno delle elezioni.

Si tratta di un 37enne, da qualche giorno ricoverato in ospedale che, come si legge in una nota del suo partito, “lavorava come addetto alla sostenibilità in Banca Mps, aveva fatto della sua disabilità un valore e un punto di forza tanto da decidere di candidarsi”.