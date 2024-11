Sicurezza personale sanitario: Il testo è legge. Da oggi arresto in flagranza differita per aggressioni a danno degli operatori sanitari

Il preoccupante incremento dei casi di violenza ai danni professionisti sanitari, con aggressioni e

danneggiamenti, ha portato ad una prima risposta in termini legislativi con un decreto legge da oggi in

vigore che alza il livello in termini di repressione e introduce un elemento forte, l’arresto in differita. Il

decreto, approvato lo scorso 27 settembre dal Consiglio dei Ministri, inasprisce le pene in caso di

danneggiamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie portando a 5 anni di carcere e 10 mila euro di

multa con aumento di pena in caso di associazione.

Il testo all’articolo 1 introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di

strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla

persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico

ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una

professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza

differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei

loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. L’arresto può

essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di

documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di

comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

Previsto l’arresto in flagranza sia in caso di aggressione a personale sia in caso di danneggiamento a

materiale destinato al servizio sanitario. Ma soprattutto per gli stessi reati è stato introdotto l’arresto in

flagranza differita che avverrà, come si legge nel testo del decreto, “sulla base di documentazione video-

fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica

o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia

compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal

fatto”.

“ Il provvedimento, da oggi attivo su tutto il territorio, fornisce sicuramente una risposta concreta, un

deterrente e un importante passo avanti, in termini di sicurezza, nei confronti di coloro che sacrificano gran

parte della propria esistenza a garantire le cure al prossimo. Il diritto alla salute, che giorno e notte i Medici

garantiscono, non può essere minato dalla paura o dall’angoscia, che determinano, anzi, una drammatico

peggioramento della qualità dell’assistenza, che può essere garantita solo se agli operatori sanitari sono

garantite le necessarie condizioni di serenità e incolumità: il nemico è la malattia non il Medico.



Il Presidente OMCeO Campobasso

Pino De Gregorio