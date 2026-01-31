Settimana per la vita 2026: presentate le iniziative della Pastorale della Salute della Diocesi Termoli – Larino

Gli eventi organizzati dalla Pastorale della Salute per V° edizione della Settimana per la Vita con il tema
“Amare portando il dolore dell’altro ”, ancor più che negli scorsi anni sono il risultato della collaborazione
delle diverse componenti dell’ AREA UMANA INTEGRALE (A.U.I.) cui fa parte la Pastorale della Salute della
Diocesi di Termoli-Larino insieme a Pastorale Giovanile, Pastorale della Famiglia, Pastorale
Carceraria, Movimento per la Vita , Un Paese per Giovani, Amoris Letitia, LILT CB e UNITALSI, tutte
impegnate nella mission di intercettare e contrastare le Povertà Sanitarie e Sociali
del territorio Diocesano.
Pertanto, tutte le iniziative della settimana sono informate a questo scopo e in particolare al tema della
settimana, oltre che prevedere i sentiti e partecipati momenti di preghiera rappresentati dalla Messa per la
Vita della Giornata Nazionale della Vita, dalla Preghiera per i Curanti e dalla Messa della Giornata Mondiale
del Malato.
Evento centrale delle settimana e’ l’INCONTRO DIVULGATIVO per Parroci e Ministri Straordinari della
Comunione di Mercoledì 4 febbraio sul tema “POVERTA’ E SALUTE – NUOVE SFIDE DELLA DIOCESI”
Organizzato dalla Pastorale della Salute con la collaborazione dei Medici Volontari Diocesani per
divulgare le modalità di utilizzo dell’Ambulatorio Caritas e dell’ Armadio Farmaceutico
Diocesano, nuovi servizi e realtà operative della Diocesi, oltre che a sensibilizzare le Parrocchie
alla intercettazione delle Persone con disabilità, onde programmare anche nei loro confronti
azioni di aiuto e sostegno.
Parimenti importante per i significativi e formanti messaggi portati ai bambini e ai giovani delle Scuole e
alle loro famiglie e’ l’evento LA DIOCESI INCONTRA LE SCUOLE del giovedì 5 febbraio
Con i Messaggi dal Movimento Per La Vita, con le Testimonianze dalle famiglie dei ragazzi del doposcuola
“ Mano nella mano” e con la Premiazione della IV° edizione del Concorso “Dai Colore alla Vita!”
con tema :”Prenditi a cuore : costruisci il futuro della Salute” per le Scuole e i Corsi di Catechismo della
Diocesi di Termoli-Larino
Altamente significativo è l’evento di venerdì 6 Febbraio: l’APERTURA DEL CENTRO SPES : Luogo di
incontro e relazione per i Giovani per la completa partecipazione di componenti essenziali dell’ dell’Area
Umana Integrale Diocesana quali le Pastorali Giovanile, delle Famiglie e della Salute alla realizzazione di un
luogo dove possono essere costantemente scambiati messaggi e relazioni di solidarietà e rispetto
cristiani tra le nuove generazioni.
La settimana inizia con la Giornata Nazionale della Vita del 1 febbraio alle ore 11,00 presso la
Parrocchia di San Timoteo di Termoli con la Messa per la Vita presieduta da Don Benito
Giorgetta.
Inoltre sempre la domenica 1 febbraio il Movimento per la Vita Diocesano attuerà una
Raccolta fondi nelle Parrocchie della Diocesi attraverso l’offerta delle “ Primule per la Vita” per il
finanziamento delle sue iniziative.
Venerdì 6 Febbraio alle 16, 45 presso la Cappella dell’Ospedale S. Timoteo ci sarà la consueta
“Preghiera di Ringraziamento a Dio per i Curanti” guidata dal Cappellano Don Vincenzo
Bencivenga e collegamento online con altre Cappellanie Ospedaliere a cura di Cappellania
Ospedaliera, AVO e Pastorale della Salute Diocesana
Domenica 8 Febbraio alle 18 nella Chiesa della Parrocchia di San Francesco di Termoli ci sarà
la Santa MESSA e, presieduta da S.E. Claudio Palombo e animata dall’UNITALSI .
Gli eventi della Settimana per la Vita si concluderanno Mercoledì 11 Febbraio con la S. MESSA
della XXXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO presieduta dal Cappellano dell’Ospedale don
Vincenzo Bencivenga alle ore 11,00 presso Cappella dell’Ospadale San Timoteo di Termoli,
animata da Cappellania Ospedaliera, AVO AiTE e Pastorale della Salute Diocesana e sarà seguita
dalla CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI.
Inoltre da sabato 10 febbraio inizieranno le GIORNATE DI RACCOLTA DEL FARMACO DEL BANCO
FARMACEUTICO NAZIONALE , farmaci destinati alle Persone bisognose attraverso la Caritas
Diocesana, le Parrocchie , le Associazioni ed gli Enti collegati alla Diocesi, raccolta durerà fino al
16 Febbraio, presso le farmacie Cappella, D’Abramo, Del Molinello, Le Diomedee , Spagnoletti e
Trabocchi di Termoli, De Luca di Campomarino , Caradonio di Larino e Morrone di Montenero di
Bisaccia, con la presenza dei VOLONTARI della Pastorale della Salute Diocesana, Parrocchie Santa
Maria degli Angeli, SS. Pietro e Paolo e S. Timoteo di Termoli , S. Matteo di Montenero, Amoris
Laetitia, LILT CB, AVO, Cappellania Ospedaliera, City Angels di Campomarino, AITe e Cavalieri di
San Timoteo.