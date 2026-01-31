Settimana per la vita 2026: presentate le iniziative della Pastorale della Salute della Diocesi Termoli – Larino

Gli eventi organizzati dalla Pastorale della Salute per V° edizione della Settimana per la Vita con il tema

“Amare portando il dolore dell’altro ”, ancor più che negli scorsi anni sono il risultato della collaborazione

delle diverse componenti dell’ AREA UMANA INTEGRALE (A.U.I.) cui fa parte la Pastorale della Salute della

Diocesi di Termoli-Larino insieme a Pastorale Giovanile, Pastorale della Famiglia, Pastorale

Carceraria, Movimento per la Vita , Un Paese per Giovani, Amoris Letitia, LILT CB e UNITALSI, tutte

impegnate nella mission di intercettare e contrastare le Povertà Sanitarie e Sociali

del territorio Diocesano.



Pertanto, tutte le iniziative della settimana sono informate a questo scopo e in particolare al tema della

settimana, oltre che prevedere i sentiti e partecipati momenti di preghiera rappresentati dalla Messa per la

Vita della Giornata Nazionale della Vita, dalla Preghiera per i Curanti e dalla Messa della Giornata Mondiale

del Malato.



Evento centrale delle settimana e’ l’INCONTRO DIVULGATIVO per Parroci e Ministri Straordinari della

Comunione di Mercoledì 4 febbraio sul tema “POVERTA’ E SALUTE – NUOVE SFIDE DELLA DIOCESI”

Organizzato dalla Pastorale della Salute con la collaborazione dei Medici Volontari Diocesani per

divulgare le modalità di utilizzo dell’Ambulatorio Caritas e dell’ Armadio Farmaceutico

Diocesano, nuovi servizi e realtà operative della Diocesi, oltre che a sensibilizzare le Parrocchie

alla intercettazione delle Persone con disabilità, onde programmare anche nei loro confronti

azioni di aiuto e sostegno.



Parimenti importante per i significativi e formanti messaggi portati ai bambini e ai giovani delle Scuole e

alle loro famiglie e’ l’evento LA DIOCESI INCONTRA LE SCUOLE del giovedì 5 febbraio

Con i Messaggi dal Movimento Per La Vita, con le Testimonianze dalle famiglie dei ragazzi del doposcuola

“ Mano nella mano” e con la Premiazione della IV° edizione del Concorso “Dai Colore alla Vita!”

con tema :”Prenditi a cuore : costruisci il futuro della Salute” per le Scuole e i Corsi di Catechismo della

Diocesi di Termoli-Larino



Altamente significativo è l’evento di venerdì 6 Febbraio: l’APERTURA DEL CENTRO SPES : Luogo di

incontro e relazione per i Giovani per la completa partecipazione di componenti essenziali dell’ dell’Area

Umana Integrale Diocesana quali le Pastorali Giovanile, delle Famiglie e della Salute alla realizzazione di un

luogo dove possono essere costantemente scambiati messaggi e relazioni di solidarietà e rispetto

cristiani tra le nuove generazioni.

La settimana inizia con la Giornata Nazionale della Vita del 1 febbraio alle ore 11,00 presso la

Parrocchia di San Timoteo di Termoli con la Messa per la Vita presieduta da Don Benito

Giorgetta.

Inoltre sempre la domenica 1 febbraio il Movimento per la Vita Diocesano attuerà una

Raccolta fondi nelle Parrocchie della Diocesi attraverso l’offerta delle “ Primule per la Vita” per il

finanziamento delle sue iniziative.

Venerdì 6 Febbraio alle 16, 45 presso la Cappella dell’Ospedale S. Timoteo ci sarà la consueta

“Preghiera di Ringraziamento a Dio per i Curanti” guidata dal Cappellano Don Vincenzo

Bencivenga e collegamento online con altre Cappellanie Ospedaliere a cura di Cappellania

Ospedaliera, AVO e Pastorale della Salute Diocesana

Domenica 8 Febbraio alle 18 nella Chiesa della Parrocchia di San Francesco di Termoli ci sarà

la Santa MESSA e, presieduta da S.E. Claudio Palombo e animata dall’UNITALSI .

Gli eventi della Settimana per la Vita si concluderanno Mercoledì 11 Febbraio con la S. MESSA

della XXXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO presieduta dal Cappellano dell’Ospedale don

Vincenzo Bencivenga alle ore 11,00 presso Cappella dell’Ospadale San Timoteo di Termoli,

animata da Cappellania Ospedaliera, AVO AiTE e Pastorale della Salute Diocesana e sarà seguita

dalla CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI.

Inoltre da sabato 10 febbraio inizieranno le GIORNATE DI RACCOLTA DEL FARMACO DEL BANCO

FARMACEUTICO NAZIONALE , farmaci destinati alle Persone bisognose attraverso la Caritas

Diocesana, le Parrocchie , le Associazioni ed gli Enti collegati alla Diocesi, raccolta durerà fino al

16 Febbraio, presso le farmacie Cappella, D’Abramo, Del Molinello, Le Diomedee , Spagnoletti e

Trabocchi di Termoli, De Luca di Campomarino , Caradonio di Larino e Morrone di Montenero di

Bisaccia, con la presenza dei VOLONTARI della Pastorale della Salute Diocesana, Parrocchie Santa

Maria degli Angeli, SS. Pietro e Paolo e S. Timoteo di Termoli , S. Matteo di Montenero, Amoris

Laetitia, LILT CB, AVO, Cappellania Ospedaliera, City Angels di Campomarino, AITe e Cavalieri di

San Timoteo.