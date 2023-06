Questa mattina, per cause in via di accertamento, un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo nel fossato al lato della strada, mentre viaggiava lungo la Strada Statale 85, in territorio di Sesto Campano.

Sul posto, in soccorso dell’automobilista sono giunti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza e recuperare il veicolo, i Carabinieri ed i tecnici dell’Anas. L’uomo pare non abbia riportato ferite.