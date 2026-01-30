L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di presentare la sessione invernale della XXII
Edizione di TERMOLI MUSICA 2026, che si terrà dal 31 gennaio al 29 marzo 2026, presso
l’Auditorium Comunale di Termoli in via Elba.
La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del
finanziamento FNSV (Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo), dal Comune di Termoli, dalla Regione
Molise e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli. Di fondamentale importanza per
la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e
internazionali che sostengono la stagione.
L’apertura sarà sabato 31 gennaio alle ore 18, con un concerto del Duo “Con brio” – Dal lirismo
al virtuosismo, composto da Alessandro Mauriello al violoncello e Angela Ignacchiti al pianoforte.
Seguirà il 22 febbraio sempre alle 18 il concerto “Il Novecento” – Dalla tradizione
all’innovazione, con il duo composto da Gianluigi Di Lauro al mandolino e Luigi Marrone al
pianoforte.
Il giorno 8 marzo, in occasione della festa della donna, ci sarà la matinée alle ore 11 con lo
spettacolo “Le blanc et le noir” – Coco Chanel: la donna che inventò lo stile, con il trio
composto da Giuseppe Nese al flauto, Gabriella Orlando al pianoforte e Ivonne Grimaldi voce
recitante.
Ancora, il 15 marzo l’appuntamento è alle 18 con il concerto per piano solo Da Mozart alla
musica spagnola, con l’artista spagnolo Melani Mestre.
Il 29 marzo infine si chiuderà, sempre alle 18, con Tacer cantando – I monologhi amorosi e
musicali tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, con il soprano Samantha Sapienza e la
pianista Nadia Testa.
Sessione invernale della XXII Edizione di Termoli Musica 2026
L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di presentare la sessione invernale della XXII