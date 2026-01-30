L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di presentare la sessione invernale della XXII

Edizione di TERMOLI MUSICA 2026, che si terrà dal 31 gennaio al 29 marzo 2026, presso

l’Auditorium Comunale di Termoli in via Elba.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del

finanziamento FNSV (Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo), dal Comune di Termoli, dalla Regione

Molise e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli. Di fondamentale importanza per

la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e

internazionali che sostengono la stagione.

L’apertura sarà sabato 31 gennaio alle ore 18, con un concerto del Duo “Con brio” – Dal lirismo

al virtuosismo, composto da Alessandro Mauriello al violoncello e Angela Ignacchiti al pianoforte.

Seguirà il 22 febbraio sempre alle 18 il concerto “Il Novecento” – Dalla tradizione

all’innovazione, con il duo composto da Gianluigi Di Lauro al mandolino e Luigi Marrone al

pianoforte.

Il giorno 8 marzo, in occasione della festa della donna, ci sarà la matinée alle ore 11 con lo

spettacolo “Le blanc et le noir” – Coco Chanel: la donna che inventò lo stile, con il trio

composto da Giuseppe Nese al flauto, Gabriella Orlando al pianoforte e Ivonne Grimaldi voce

recitante.

Ancora, il 15 marzo l’appuntamento è alle 18 con il concerto per piano solo Da Mozart alla

musica spagnola, con l’artista spagnolo Melani Mestre.

Il 29 marzo infine si chiuderà, sempre alle 18, con Tacer cantando – I monologhi amorosi e

musicali tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, con il soprano Samantha Sapienza e la

pianista Nadia Testa.