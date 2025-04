Serie C, Girone B: Campobasso – Perugia 2-1

Campobasso/Forte F, Benassai, Calabrese, Martina, Remy, Pierno, Serra, D’angelo, Di Stefano, Chiarello, Bifulco. All Prosperi.

Perugia/Gemello, Mezzani, Amoran, Riccardi, Giraudo, Broh, Ioselito, Di Maggio, Kanoute, Montevago,Matos. All cangelosi.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Marcatori:: 55 Di Stefano, al 78 Cisco, al 85 Morelli.

Spettatori 3734

Osservato un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco.

Al 5, azione dei locali tiro di Bifulco ma la palla finisce fuori. Al 7, tiro di D’angelo la palla colpisce la traversa e rimbalza sulla linea poi Gemello respinge, per l’arbitro non e’ rete . Al 25, umbri in avanti tiro di Matos che termina fuori. Al 40, tiro di Bifulco deviato in angolo.

Finisce cosi, il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 46 esce Kanoute ed entra Cisco nel Perugia. Al 55, azione dei locali, palla a Di Stefano che tira la sfera finisce sul palo edd entra in rete e’ 1-0 per i rossoblu esplode lo stadio. Al 65 , esce Di Stefano ed entra Di Nardo per i molisani. Al 78, azione degli ospiti e Cisco realizza 1-1. Al 75 nei rossoblu esce Martina ed entra Morelli. Al 85, e’ proprio Morelli che tira, la palla e’ entrata nonostante il tentativo dei difensori umbri di cacciarla fuori e’ 2-1 per i locali.

Finisce cosi, la partita con il Campobasso salvo , una salvezza sofferta ma meritata.

Arnaldo Angiolillo