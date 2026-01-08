Sepino celebra Santa Cristina: due giorni di fede, memoria e tradizione

Sepino si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e profondo legame con la propria

storia religiosa in occasione della Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Cristina, in

programma il 9 e 10 gennaio 2026. Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che rinnova la

devozione verso la Santa Patrona e rafforza l’identità culturale e spirituale del territorio.

Le celebrazioni si apriranno venerdì 9 gennaio alle ore 17.30 con i Solenni Vespri e la

Concelebrazione Eucaristica, presieduti da S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo di

Campobasso-Bojano. La liturgia sarà arricchita dall’esposizione della statua di Santa Cristina con la

reliquia e dal canto del Magnalia, in un clima di raccoglimento e partecipazione corale. Durante la

celebrazione avranno particolare rilievo il rinnovo delle promesse battesimali e la benedizione

dei bambini, segni profondi di una fede che si rinnova e si affida alle nuove generazioni.

Un momento particolarmente significativo sarà la benedizione della storica campana del 1789,

testimonianza preziosa della memoria religiosa e civile della comunità sepinese. La serata si

concluderà con il canto del Magnalia e il solenne accompagnamento della statua e della reliquia di

Santa Cristina nella Cappella del Tesoro.

La particolarità della festa è rappresentata dal suono delle campane a mano, che echeggiano a festa

per tutta la notte. Le squadre dei suonatori, sul campanile, a turno, scandiscono con dedizione e

tradizione le ore notturne, mantenendo vivo uno dei segni più caratteristici della celebrazione.

Alle ore 24.00 è prevista una Veglia di Preghiera davanti al SS.mo Sacramento, un momento di

silenzio, meditazione e affidamento spirituale.

Sabato 10 gennaio le celebrazioni continueranno con le Sante Messe alle ore 9.00, 11.00 e 17.30.

Alle ore 12.00 si terrà uno dei momenti più attesi: la processione della statua di Santa Cristina

con la reliquia, che attraverserà le vie del paese come segno di protezione, speranza e unità per

tutta la comunità.

La Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Cristina è un’occasione per riscoprire le radici

comuni, rinsaldare i legami sociali e testimoniare una fede viva che continua a parlare alle nuove

generazioni. Sepino rinnova così il suo abbraccio alla Santa Patrona, affidandole il presente e il

futuro della comunità.