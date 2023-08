Sepino/Al Festival Borgo in Jazz la cantante internazionale Greta Panettieri

Attesissimo al Festival diffuso Borgo in Jazz, per giovedì 3 agosto, il concerto della grande cantante internazionale Greta Panettieri. Apprezzata per la straordinaria vocalità e il talento musicale innato Greta Panettieri è italiana, ma è cresciuta artisticamente a New York dove anni fa ha iniziato la sua carriera con una produzione discografica firmata dalla prestigiosa Decca/Universal.

Compositrice, autrice e multistrumentista, Greta Panettieri si è esibita in importanti festival, club e teatri nel mondo e ha collaborato con grandi artisti come Terri Lynn Carrington, Larry Williams, Toquinho e, in Italia, con Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere e GeGé Telesforo per il quale è anche autrice di alcuni testi.

Salirà sul palco allestito a Sepino in piazza Nerazio Prisco, giovedì 3 agosto alle ore 22.00 insieme a una band di fuoriclasse, per presentare il suo nuovo album Into my garden, con stile e suggestioni che attraversano lo swing, l’afrobeat, il groove, l’R&B contemporaneo e il pop, fino a sonorità più calde quasi country-folk, con un fil rouge rappresentato dai testi o da alcune cellule melodiche che vengono riproposte sotto nuove forme all’interno dei brani, tra i quali spicca la cover di I believe in you di Bob Dylan e il singolo No more

Accanto a lei gli eccellenti Angelo Lazzeri alla chitarra, Andrea Sammartino al pianoforte, Daniele Mencarelli al bsso e Alessandro Paternesi alla batteria.



I biglietti per il concerto sono disponibili al botteghino e in prevendita su Boxol al link https://www.boxol.it/it/advertise/borgo-in-jazz-festival-2023/411430 a €5.



Prossimi appuntamenti di Borgo in Jazz

Il 4 agosto a Ferrazzano doppio concerto: il primo a salire sul palco alle 22.00 sarà il Norma Ensemble costituito da quattro musicisti di punta del jazz italiano – Marcello Allulli, Enrico Zanisi, Jacopo Ferrazza e Valerio Vantaggio – mentre alle 23.30 si esibirà il Giacomo Serino 4tet seguito da una jam session. Il 5 agosto tappa a Spinete con il brillante trio formato da Andrea Pozza, Aldo Zunino e Giovanni Scasciamacchia. Il 9 agosto il festival arriva a Gambatesa: alle ore 22.00 si terrà un evento in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium: il concerto della Roma Tre Jazz Band per il progetto “Sound for Silents III – Il cinema muto musicato dal vivo”. Seguirà l’esibizione del musicista vincitore del Premio Massimo Urbani 2023: un live organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicamdo di Camerino. Il 10 luglio si rimane a Gambatesa con il Poems Trio formato da altre tre eccellenze del panorama jazz nazionale: Giovanni Amato, Dario Deidda e Pietro Lussu. Il 13 agosto ultima tappa della X edizione del festival, nelsuggestivo borgo di Pietracupa: concerto del Riccardo Marchese Quartet in collaborazione con l’Accademia Europea d’Arte Le Muse.

Tutte le partnership di Borgo in Jazz 2023 Nata nel 2014 da una iniziativa del sassofonista molisano Nicola Concettini, e organizzata dall’Associazione Borgo in Jazz di Gambatesa, la manifestazione ha riscosso negli anni sempre maggior successo grazie agli eventi e ai concerti itineranti nei centri storici del Molise che, oltre alla promozione della musica jazz, hanno valorizzato i luoghi, l’arte e l’enogastronomia regionale di qualità. Rilevanti per il 2023, le partnership instaurate con importanti realtà del territorio nazionale: il Premio Massimo Urbani, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, il Monfrà Jazz Festival gestito dalla Accademia Europea d’Arte Le Muse, l’Associazione Musicamdo di Camerino.

Tante le partnership con gli enti del territorio regionale molisano: Comune di Spinete, Comune di Gambatesa, Comune di Pietracupa, Comune di Ripalimosani, Comune di Ferrazzano, Pro Loco di Ferrazzano, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Ass Pro-Gambatesa, Premio Massimo Urbani, Monfrà Jazz Festival (scambio di artisti e prodotti tipici), Associazione Culturale “Il Borgo inaspettato” di Pietracupa, Ass. di formazione SIMPOSIO di Ripalimosani, Ass. Culturale “I Maitunat”, Cooperativa Sociale Ametista ONLUS, Pro Loco di Baranello, Comune di Baranello, Comune di Isernia, Comune e Pro Loco di Guardialfiera, Comune di Sepino, Associazione Sepino nel cuore, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e Università Roma Tre, licei musicali “Giordano Bruno” di Roma, “Santa Rosa” di Viterbo e “G.M. Galanti” di Campobasso.

Il Festival è realizzato con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, Regione Molise – Assessorato alla Cultura, dei Comuni di Gambatesa, Isernia, Spinete, Ripalimosani, Sepino, Pietracupa e delle Pro loco di Baranello, Guardialfiera, Ferrazzano. È parte del circuito I-JAZZ.