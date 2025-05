Seconda tappa del Campionato Zonale FIV a Termoli: il Circolo della Vela Termoli schiera 11 atleti e rinnova l’impegnoper lo sport e i valori velici

Domenica 18 maggio, il Circolo della Vela Termoli (CVT) ospiterà la seconda tappa del Campionato Zonale IX Zona FIV,

dedicato alle classi Laser, Optimist e Snipe. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da Abruzzo e

Molise, in particolare: Pescara, Ortona e Francavilla, pronti a sfidarsi nelle acque antistanti il circolo termolese.

Il CVT parteciperà con una squadra agonistica composta da 8 atleti nella classe Optimist e 3 nella classe Laser, un traguardo

significativo poiché, per la prima volta dopo molti anni, il Circolo schiera un così alto numero di rappresentanti. Questo

risultato è stato possibile grazie all’impegno profuso nella Scuola Vela, dagli istruttori e dal Direttore Sportivo, che nel 2024

hanno contribuito a far diventare il CVT il primo circolo della IX Zona FIV per numero di tesserati cadetti e juniores,

meritando il riconoscimento durante la manifestazione “Le Stelle della Vela” di Federvela.

Le regate avranno inizio nella prima mattinata, con gli atleti impegnati ad armare le imbarcazioni. Il campo di gara sarà

posizionato nella zona di Rio Vivo, nello specchio d’acqua compreso tra il porto di Termoli e la foce del fiume Biferno. La

partenza è prevista per le ore 11:00, condizioni meteo-marine permettendo.

La città di Termoli e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare per tifare e sostenere i giovani velisti, vivendo una

giornata all’insegna dello sport e del mare.

Prossime regate in programma al CVT

 27/7 Prima tappa Campionato Zonale windsurf classe T293 OD

 15/8 Seconda tappa Campionato Zonale windsurf classe T293 OD e Regata multi classe di Ferragosto

Inoltre, a fine luglio si svolgerà la 18ª edizione della Regata Sociale Memorial Nicola Piunno, aperta a tutte le classi veliche,

oltre ad altre regate federali per le quali il CVT mostra costante interesse nell’ospitarle, in collaborazione con Federvela.

Il CVT punta su giovani: Scuola Vela, inclusione, aggregazione e progetti estivi

Le attività del Circolo della Vela Termoli non si limitano all’agonismo. Come ogni anno, al termine dell’anno scolastico,

prenderanno il via i corsi di Vela, Windsurf e SUP per ragazzi e adulti.

Il CVT è già al lavoro per organizzare, a partire da giugno, campus estivi e progetti educativi con scuole e associazioni,

incentrati su: sport velici, attività sportive, andare per mare e rispetto per l’ambiente.

Tra le iniziative in programma:

 Giornate LILT “Sport, Benessere e Alimentazione”, Progetto “Dentro e fuori la scuola” con la Scuola Brigida

 Summer Camp in collaborazione con ASD Ballerrs

 Progetti “Agenda Sud” e “Piano Estate” con la Scuola Achille Pace

 “Campo Estate” con la Scuola Bernacchia

 Campus estivo con Scuola Campolieti

 Campus estivo con Croce Rossa Italiana

Invito a tutti i soci: partecipazione attiva, lealtà e confronto costruttivo

Il Presidente Fabrizio Loffreda e tutto il Consiglio Direttivo rivolgono un appello ai soci del CVT, sottolineando l’importanza

di una partecipazione leale e propositiva, basata sui valori e sulla promozione dello sport velico, come delineato nello

Statuto del Circolo:

“Lo spirito del nostro Circolo si fonda sulla promozione dello sport, in particolare degli sport velici, sull’integrazione, sulla

lealtà e sulla crescita condivisa, sempre nel rispetto delle regole e degli organismi che ne costituiscono le fondamenta. Per

questo rinnoviamo con forza l’invito a tutti i soci a partecipare alle attività condividendo questi principi con entusiasmo e

senso di responsabilità, contribuendo in modo costruttivo e operativo alla vita del CVT. Il nostro impegno deve essere

d’esempio soprattutto per i giovani atleti, oggi più numerosi che mai.

Tutte le attività del Circolo si basano sul volontariato, sul tempo dedicato da pochi volenterosi e sulla volontà di offrire

contributi concreti e leali. Solo con questo spirito sarà possibile migliorare e correggere eventuali errori o imperfezioni.

Siamo sempre disponibili all’ascolto per chiarire dubbi o affrontare necessità, purché queste vengano espresse nel rispetto

delle persone, delle cariche e dei principi che guidano il Circolo, con l’educazione che costituisce la base di ogni relazione.

Le sedi opportune per il confronto sono il Circolo stesso, non i social network o le chat, dove talvolta – anche chi non

partecipa attivamente, i morosi, gli approfittatori e chi pretende senza senso del dovere e senza titolo – si trasforma in

detrattore, diffondendo affermazioni che troppo spesso assumono toni quantomeno denigratori o strumentali verso

l’operato altrui. Atteggiamenti che in ottemperanza dei nostri regolamenti, non saranno più tollerati.

Solo insieme, con impegno, trasparenza e soprattutto altruismo disinteressato, potremo continuare a crescere e diffondere i

valori che rendono grande il nostro Circolo.”