Scuole Viaggianti, inizia dal Molise il tour (teatrale) della sostenibilità: premiata la primaria di Montefalcone nel Sannio

È partito il 19 maggio dal Molise, con la cerimonia di premiazione della scuola primaria di Montefalcone nel Sannio, il tour della Sostenibilità 2025. Si tratta della fase conclusiva di “Scuole Viaggianti”, il progetto di educazione ambientale, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che quest’anno ha coinvolto oltre 36.000 studenti e migliaia di insegnanti provenienti da tutta Italia.

Ideata per diffondere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza sulle sfide ecologiche, attraverso percorsi didattici innovativi, creatività, azioni concrete e linguaggi artistici, l’iniziativa ha visto la partecipazione di 893 scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il tour si articola in nove tappe, ciascuna per ogni scuola vincitrice nelle diverse regioni, durante le quali si svolgeranno le cerimonie di premiazione in cui gli studenti riceveranno il loro meritato riconoscimento. Avranno l’opportunità di assistere a “Scintilla”, spettacolo a zero impatto ambientale, curato dalla compagnia Straligut Teatro e prodotto da Estra. La rappresentazione affronta con poesia e intelligenza il tema della sostenibilità, sostituendo il tradizionale “Il Grande Sconquasso”, che nelle edizioni precedenti ha emozionato e coinvolto migliaia di spettatori in tutto il Centro Italia.

Lunedì 19 maggio, si è tenuta la prima cerimonia di premiazione. Una giornata di festa per gli alunni della scuola primaria di Montefalcone nel Sannio, vincitrice per la regione Molise, che hanno accolto lo spettacolo con grande entusiasmo. All’evento, attesissimo, hanno preso parte anche il sindaco, Fabio Pasciullo, il dirigente scolastico, Guido Rampone e la vice preside, Valeria Gallina.

A consegnare l’attestato Giuseppe Rubechi, Responsabile Sostenibilità di Estra.