Scuola, Termoli: all’Istituto Majorana corso di logica gratuito di thefaculty per gli studenti

IL progetto pilota di thefaculty – piattaforma gratuita per l’orientamento e la preparazione ai test d’ingresso universitari – è stato adottato da 30 scuole in tutta Italia tra cui l”Istituto Majorana di Termoli.

Nell’arco dell’ultimo decennio, il sistema universitario italiano è stato attraversato da trasformazioni significative. Sicuramente l’introduzione di ingenti fondi europei attraverso il PNRR – oltre 2 miliardi destinati alla transizione digitale – ha rappresentato un impulso importante all’avvio di azioni mirate a favorire la transizione scuola-università e a contrastare l’abbandono scolastico. Tuttavia, tali investimenti non hanno ancora sanato le profonde disparità tra Nord e Sud (nel Sud, l’abbandono scolastico supera il 20% in regioni come Calabria, Sicilia e Campania), né inciso in modo sostanziale sull’ancora limitata percentuale di laureati rispetto alla media europea: solo il 30,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni ha un titolo di studio terziario, contro una media UE del 43,1%.

In risposta a questo scenario, thefaculty, piattaforma gratuita per l’orientamento e la preparazione ai test d’ingresso universitari, ha lanciato a maggio 2025 un corso digitale gratuito di logica dedicato agli studenti delle scuole superiori italiane. Un progetto pilota ideato per potenziare le competenze logiche, favorire l’accesso equo all’università e aiutare a effettuare una scelta accademica più consapevole. La logica rappresenta una competenza trasversale indispensabile non solo nei test di ammissione universitari, ma in generale nel percorso formativo e nella vita professionale di una persona. Saper ragionare in modo strutturato, riconoscere relazioni, dedurre informazioni e risolvere problemi complessi sono infatti abilità essenziali per affrontare con successo percorsi di studio o lavorativi e per sviluppare un pensiero critico e autonomo.

Il corso è stato già adottato da 30 scuole in tutta Italia, con una proposta inclusiva e accessibile direttamente dall’app thefaculty.

Un’opportunità gratuita per le scuole italiane: cos’è e come funziona – Il corso di logica di thefaculty è un’opportunità formativa gratuita rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, può essere utilizzato in classe durante le ore di orientamento, oppure in autonomia dagli studenti. Accessibile tramite l’App thefaculty, si compone di video on demand realizzati con Carlo Tabacchi, docente e orientatore con oltre 25 anni di esperienza. Le lezioni, pratiche e interattive, affrontano i principali quesiti logici – verbali, matematici e di problem solving – e illustrano le strategie per risolverli. Gli studenti possono poi esercitarsi con quesiti validati da Selexi, simili a quelli dei test di ammissione universitari.

Lanciato a maggio 2025, l’iniziativa che supporta l’orientamento universitario ha già coinvolto 30 scuole superiori su tutto il territorio nazionale, dal Friuli-Venezia Giulia alla Campania, passando per Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Un risultato che conferma il bisogno, da parte delle scuole, di strumenti agili, accessibili e ad alto impatto per orientare e preparare gli studenti in modo equo e meritocratico.

“In linea con la nostra missione di rendere l’apprendimento coinvolgente e accessibile attraverso strumenti digitali, gamification e socialità, abbiamo ideato un percorso pensato per accompagnare gli studenti nella preparazione universitaria”, afferma Christian Drammis, CEO e fondatore di thefaculty. “Attraverso la collaborazione attiva con le scuole pubbliche italiane desideriamo agire concretamente contro le disuguaglianze educative, offrendo risorse gratuite che mettano davvero al centro merito, orientamento e accessibilità. Investire nello sviluppo delle capacità logiche significa dare agli studenti strumenti duraturi per affrontare la complessità del presente e del futuro, indipendentemente dal contesto da cui provengono.”

Prospettive future – La grande adesione al corso ha messo in luce l’esigenza di strumenti didattici sempre più mirati. Per rispondere a questa domanda crescente, thefaculty è al lavoro per ampliare il proprio catalogo formativo a partire da settembre, con l’introduzione di nuovi moduli su matematica e comprensione del testo. Questi contenuti andranno a integrare il percorso “Conoscere e affrontare i test di ingresso”, pensato per offrire agli studenti un supporto ancora più solido nella preparazione alle sfide universitarie.