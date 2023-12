Scuola/L’ Achille Pace di Difesa Grande a Termoli perderà la presidenza. Scurti e Decaro: Richiesta revoca in autotutela

La rete si infittisce. Siamo certi che ad essere dimensionato doveva essere l’Achille Pace? È bastata una semplice disamina delle fasce di complessità e attribuzione dei punteggi assegnati alle istituzioni scolastiche per l’anno 2024-2025 per capire che l’Achille Pace è il primo Istituto e non l’ultimo per numero di studenti.

Abbiamo quindi inviato una nota al Presidente della Provincia informandolo di quanto abbiamo appreso affinché possa, attraverso lo strumento dell’autotutela o altro all’uopo predisposto dalla legge, a provvedere a verificare l’esattezza dell’azione amministrativa e a porre in essere tutte le azioni necessarie a scongiurare possibili contenziosi che influirebbero sulle casse provinciali ergo su tutti i cittadini.

I consiglieri provinciali

Daniela Decaro e Oscar Scurti