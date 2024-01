Scuola di Dottorato: giovani ricercatrici e ricercatori protagonisti di UniMol PhD Expo

Alta formazione scientifica, innovativa e internazionale, con tema centrale “Sostenibilità e contaminazioni nel mondo della ricerca”, torna protagonista mercoledì 24 gennaio, con la seconda edizione, UniMol PhD Expo 2023 – 2024, l’evento organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi del Molise.

Giovani dottorande e dottorandi saranno pronti a presentare le loro analisi, studi e le sorprendenti attività di ricerca svolte, originali, avanzate, sorprendenti e innovative, in una giornata davvero significativa che inizia a tracciare il loro futuro da studiosi e studiose, e per di più, durante una importante vetrina accademico-istituzionale, oltre che di partecipazione e di condivisione con il contesto socio-economico, culturale e territoriale.

Una giornata in cui il focus centrale sarà la Sostenibilità e contaminazioni nel mondo della ricerca, e durante la quale si approfondiranno tematiche di ampio respiro e di particolare attualità e rilevanza, dove futuri ricercatori e future ricercatrici condivideranno, nelle loro esposizioni, le innovative ricerche con prospettive diverse: dalle aree tecnico-scientifiche e biomediche, a quelle umanistico-letterarie, economiche e giuridiche.

Ad arricchire questa seconda edizione di UniMol PhD Expo una mostra espositiva allestita all’interno degli spazi (tra le aule “Antonio Genovesi” e “Franco Modigliani”) del II Edificio Polifunzionale, di Via Francesco De Sanctis, a Campobasso, dove sarà possibile prendere visione degli oltre 120 poster scientifici che illustreranno gli studi, le analisi e le prospettive derivate dai percorsi di dottorato di questa nuova generazione di ricercatrici e ricercatori.

Un’opportunità unica per il nostro territorio, per entrare in contatto con le ricerche più innovative di UniMol e per dare risposte alle molteplici problematiche dell’eco-sistema imprenditoriale e degli enti territoriali, anche rispetto alle nuove sfide del PNRR, dove soprattutto la ricerca rappresenta il vero driver della crescita e dello sviluppo di una regione e di una nazione.

L’appuntamento è mercoledì 24 gennaio, a partire dalle ore 9:00, nell’Aula Magna di Ateneo in Via Francesco de Sanctis, a Campobasso. Interverranno il Rettore, Luca Brunese, Stefania Scippa, Prorettore con delega al dottorato di ricerca, Giuseppe Maiorano, Coordinatore del dottorato in tecnologie e biotecnologie agrarie, e Francesca Di Virgilio, Coordinatore del dottorato in diritto ed economia.

Il variegato programma vedrà susseguirsi diversi appuntamenti: focus group e riconoscimenti di percorso. Momento centrale sarà la lectio magistralis di Lelio Iapadre – professore di economia applicata e Prorettore e delegato per lo sviluppo sostenibile, all’Università de L’Aquila – dal titolo “Sviluppo sostenibile e apertura internazionale: il contributo delle università alla giustizia sociale e ambientale”.

A conclusione dell’intera giornata ancora un’altra novità d’eccezione: alle 18.30, si torna in Aula Magna per il concerto dell’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, diretta dal maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg e con l’esibizione del Baritono solista Giuseppe Altomare e la voce recitante Daniela Terreri.