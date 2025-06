Scontro tra ambulanza e tir su A22 del Brennero: morti paziente e accompagnatore

(Adnkronos) – Scontro oggi, mercoledì 11 giugno, tra un mezzo pesante e un'ambulanza della Croce Bianca sull'A22 del Brennero. Nell'incidente, avvenuto al km 27 nel Comune di Fortezza, in provincia di Bolzano, sono morti il paziente e l'accompagnatore. "A seguito del grave incidente stradale avvenuto oggi sull'A22, che ha coinvolto un'ambulanza della Croce Bianca impegnata in un trasporto sanitario", si legge in una nota, la presidente della Croce Rossa di Bolzano, Francesca Zucali, e l'intero Consiglio Direttivo esprimono "le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime, all'equipaggio e a tutta l'Associazione Provinciale Croce Bianca, stringendosi a loro in questo momento di profondo dolore. Nell'incidente hanno tragicamente perso la vita un paziente e una persona che lo accompagnava". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)