Science for the PlanetAll’UniMol dal 23 al 25 giugno il Congresso Internazionale

Torna con la seconda edizione il Congresso Internazionale Science for the Planet, organizzato dal gruppo di Chimica analitica dell’Università degli Studi del Molise, e in programma da oggi lunedì 23 a mercoledì 25 giugno.



La giornata di apertura congressuale – lunedì 23 giugno, ore 9.30 – nell’Aula Magna di Ateneo, Campus universitario Vazzieri, via Francesco De Sanctis, Campobasso, si aprirà con gli indirizzi augurali e di benvenuto delle Autorità accademiche, seguiti dagli interventi di saluto da parte di Rappresentanti delle Istituzioni europee, nazionali e regionali.

Martedì 24 e mercoledì 25 giugno, i lavori si sposteranno nell’Aula “Franco Modigliani” (160 posti) del II Edificio Polifunzionale.

La tre giorni si caratterizza per essere un’importante occasione di confronto scientifico e divulgativo su tematiche di rilevanza globale. Un appuntamento di rilievo per la comunità scientifica, nazionale e internazionale, che si propone di affrontare le principali sfide ambientali del nostro tempo, con un focus specifico sul cambiamento climatico e un’attenzione particolare ai suoi molteplici impatti nei disastri idrogeologici.

Una delle novità più significative dell’edizione di quest’anno del Congresso è rappresentata proprio dal suo approccio pluridisciplinare, testimoniata dall’inclusione di sessioni interamente dedicate alle scienze sociali, a conferma della crescente consapevolezza che la crisi climatica non è solo un problema ambientale, ma anche sociale e culturale.

Si affronteranno, infatti, argomenti di consolidato interesse per la comunità scientifica quali la qualità dell’aria (indoor e outdoor), il comportamento e il destino degli inquinanti nei diversi comparti ambientali, e le implicazioni per la salute umana e per gli organismi viventi. Tali questioni saranno discusse nel più ampio contesto delle sfide poste dai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di promuovere un dialogo tra esperti e di favorire lo sviluppo di strategie condivise.

Il ricco programma scientifico prevede un’articolazione in relazioni, interventi e sessioni poster, con contributi di esperti di comprovata esperienza e figure professionali provenienti da diversi settori, confermando che il congresso “Science for the Planet” continua a configurarsi sempre più un importante punto di riferimento per la comunità accademico-scientifica e per tutti i professionisti interessati alle tematiche ambientali, sanitarie e sociali legate all’attuale scenario.

In particolare, il Congresso si pregia della presenza del prof. Matteo Bassetti (Università degli Studi di Genova) che aprirà i lavori congressuali con una Plenary (online) sul tema “La pandemia silenziosa e letale: l’antimicrobicoresistenza”; il dott. Antonello Pasini (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico, Roma) che relazionerà su “Cambiamento climatico: frontiere della conoscenza e modelli di intelligenza artificiale”; e i proff. Mario Pezzotti (Università degli Studi di Verona) che parlerà di

“Valorizzare il passato guardando al futuro per la tutela della biodiversità e la promozione della sostenibilità” e Vito Teti (Università degli Studi della Calabria) che illustrerà le “Proposte per una ristrutturazione delle aree interne”.

In definitiva, l’evento si propone come uno spazio di confronto aperto, scientificamente rigoroso e orientato al futuro, per affrontare insieme la sfida più urgente del nostro secolo: quella della sostenibilità del pianeta.