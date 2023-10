Sant’Elia a Pianisi: Incidente sul lavoro, operaio in ospedale

È stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Campobasso un operaio, 51enne, rimasto ferito in maniera grave questa mattina a Sant’Elia a Pianisi, mentre lavorava alla raccolta di rifiuti.

Secondo quanto riferito da un testimone, l’operaio ha notato il camioncino muoversi lungo una discesa, mentre lui era intento alla raccolta, pertanto ha cercato di fermare il veicolo per evitare che potesse costituire una minaccia per altre persone o veicoli in transito. Ma nrl tentativo di fermare, è stato schiacciato contro un muro.

Immediata la richiesta di aiuto e l’intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.