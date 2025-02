Sanremo, da Elodie a Tony Effe e Giorgia: i cantanti prestati al cinema

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo è ai nastri di partenza. I 'big' in gara stanno scaldando la voce e la città dei fiori è in fermento: l'attesa è tutta per i brani in gara (e non solo). Ma forse non tutti sanno che tra i 29 artisti c'è chi ha brillato non solo nelle classifiche musicali ma anche sullo schermo. Prima fra tutti, Elodie. La cantante, in gara con 'Dimenticarsi alle 7', ha debuttato al cinema in 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa, in cui ha interpretato la prima pentita della mafia foggiana. Un progetto che ha condiviso anche con la collega Joan Thiele, in gara a Sanremo con 'Eco': le due hanno scritto un brano della colonna sonora, 'Proiettili', con cui hanno vinto il premio David di Donatello come Migliore canzone originale. Anche se in realtà il primo vero debutto è in 'Non c'è campo' di Federico Moccia nei panni di sé stessa. Prossimamente arriverà sullo schermo con 'Fuori' di Mario Martone al fianco di Valeria Golino e Matilda De Angelis. Il film racconta la storia della scrittrice Goliarda Sapienza. Elodie è anche nel cast di 'Performance' di Lucio Pellegrini al fianco di Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La cantante di 'Due' si è cimentata anche in sala doppiaggio: ha prestato la sua voce a Barb in 'Trolls World Tour' e Sarabi in 'Mufasa – Il Re leone'.

Achille Lauro, in gara con 'Incoscienti Giovani', sullo schermo ha sempre interpretato sé stesso. Dopo il debutto in 'Applausi' – ispirato alla vicenda di Elisa Claps, diretto da Angelo Calculli – ha preso parte nei film ' Ritorno al crimine' di Massimiliano Bruno, 'Anni da cane' diretto da Fabio Mollo. Ma anche nelle serie di successo come 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore', 'Prisma', 'Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget'. Ultimo ma non ultimo, il cortometraggio transmediale di Rai Cinema 'Happy Birthday', che racconta gli Hikikomori. La collega Clara, in gara con 'Febbre', ha raggiunto il successo interpretando Crazy J nella serie cult Rai 'Mare Fuori'. Anche Tony Effe ha debuttato, da piccolissimo, sul grande schermo all'età di 4 anni in 'Viaggi di nozze' di e con Carlo Verdone. Il trapper, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, era una sorta di 'bambino prodigio' molto richiesto al cinema. Dopo Verdone, ha recitato ne 'L'ombra del gigante', 'Paparazzi' e 'Prigioniere del cuore'.

Massimo Ranieri, in gara con 'Tra le mani un cuore', ha una lunga carriera non solo nella musica ma anche sullo schermo. Ha debuttato nel film musicarello, nei panni di sé stesso, ne 'La più bella coppia del mondo'. Ha recitato anche in 'La patata bollente', 'Filumena Marturano', Napoli Milionaria', 'Metello', 'Bubù', 'La Sciantosa' e 'Mancino Naturale' e nel corso della sua carriera ha affiancato grandi attrici come Anna Magnani e Ottavia Piccolo. Sono tanti i titoli che hanno visto protagonista Ranieri. L'ultimo è 'La voce che hai dentro', la fiction Mediaset con Maria Pia Calzone. E' stato anche un doppiatore. Ha prestato la voce a Quasimodo ne 'Il gobbo di Notre Dame' e, di recente, a Bolinar in 'Spellbound – L'incantesimo'.

Noemi, in gara con 'Se t'innamori muori' ha debuttato nella serie Netflix 'Adorazione', in cui interpreta una madre: "Il regista Stefano Mordini mi ha notata al Festival di Sanremo 2022, quando nella serata delle cover ho cantato al piano ‘You make me feel like A natural woman’ interpretata da Aretha Franklin", ha raccontato l’artista nell’intervista all’Adnkronos. Anni prima, la cantante romana ha interpretato sé stessa nella miniserie 'Baciato dal sole'.

Giorgia, in gara con 'La cura per me', ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con 'Scordato' di e con Rocco Papaleo. Di recente, ha prestato la sua voce per il film d'animazione Disney 'Oceania 2'. Francesco Gabbani, in gara con 'Viva la vita', ha recitato ne 'La donna per me' con la regia di Marco Martani. Lucio Corsi, in gara con 'Volevo essere un duro'. A portargli fortuna è stato Carlo Verdone. L'artista fa parte del cast della terza stagione di 'Vita da Carlo', in cui Verdone interpreta il ruolo del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, decidendo di puntare tutto proprio su Corsi.

Francesca Michielin (in gara con 'Fango in Paradiso'), The Kolors (in gara con 'Tu con chi fai l'amore') e Gaia (in gara con 'Chiamo io chiami tu') hanno fatto il loro ingresso nel mondo del cinema attraverso la sala doppiaggio. Michielin ha prestato la voce a Poppy in 'Trolls World Tour' insieme a Elodie e Stash dei The Kolors, voce di Branch. Infine, Gaia ha doppiato Aisha in 'Wish'. (di Lucrezia Leombruni) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)