Sanremo 2025, scaletta terza serata: la lista dei cantanti

(Adnkronos) –

Prende forma la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Oggi si esibiranno 14 cantanti big, con Clara che poco prima delle 21 aprirà la gara sul palco dell'Ariston. A chiudere, invece, sarà Gaia poco dopo la mezzanotte. L'ordine d'uscita dei cantanti: Clara, Brunori Sas, Sarah Toscano; Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo ft Guè, Joshua, Tormento; Noemi, Olly, Coma_Cose; Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani e Gaia. La porzione finale della serata sarà dedicata alla finale delle Nuove Proposte, con la sfida tra Alex Wyse e Settembre. Edoardo Bennato, il primo artista a salire sul palco oggi, e i Duran Durant sono gli ospiti della terza serata. La band inglese, in scena attorno alle 22.30, torna al Festival dopo 40 anni. Sul palco dell'Ariston, con il gruppo si esibirà anche Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. Oggi Carlo Conti sarà affiancato alla conduzione da Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini. "Questa è la mia prima volta e mezzo qui a Sanremo: ci ero stata nel 2009. Sono felicissima, con Katia Follesa ed Elettra Lamborghini siamo le co-co.co di Carlo", le parole di Miriam Leone. "L'emozione di essere qua è tanta -dice l'attrice siciliana ex Miss Italia- Questo è il tempio dell'talianità e quando Carlo mi ha chiamato ho detto si senza pensarci, anche perché con Carlo ho vinto Miss Italia". "Arrivo a Sanremo a 50 anni, non ho alcuna aspettativa, faccio tante cose, teatro, male che vada dopo torno a fare la modella", ironizza Katia Follesa. "Cosa farò stasera? Sono figlia dell'improvvisazione, chiacchiererò con Carlo e giocherò sull'autoironia", dice l'attrice comica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)