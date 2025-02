Sanremo 2025, assessore turismo Puglia: “Raccontiamo Regione anche col Festival”

(Adnkronos) – “Credo che tutta la nostra proposta turistica e culturale sia incentrata intorno all'identità e trova anche nella riproposizione delle radici dei momenti di valorizzazione anche in ambito culturale. Ci sono iniziative ormai importanti, grandi eventi che sono diventati motivazioni di viaggio e fra questi assolutamente sono da annoverare quelli di punta come la 'Taranta' come ‘Medimex’ a Taranto. La partecipazione qui a Sanremo ci dà la possibilità, attraverso la musica italiana, di raccontare la nostra Regione a quello che è il nostro primo mercato turistico, gli italiani”. Così Gianfranco Lopane, assessore turismo, sviluppo e impresa turistica Regione Puglia, intervenendo questa mattina a villa Nobel, a Sanremo, alla presentazione del nuovo marchio unico della Regione Puglia: un simbolo ottagonale con all’interno intrecci stilizzati di rami d’ulivo. Il claim che lo accompagna è evocativo: 'Puglia. L’Italia levante'. "Il nuovo logo ci permette di parlare della nostra identità – dice l’assessore Lopane – gli elementi che comprende, come l'Ulivo, Castel del Monte, per noi hanno dei tratti assolutamente identitari”, le sue parole. Nel 2024 la Puglia era stata già protagonista di 'Oltre il festival' con l’installazione luminosa a Villa Nobel #WeAreinPuglia, realizzata con la tecnica delle luminarie. Anche quest'anno, durante il Festival di Sanremo, il territorio oggi posizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica potrà promuovere il suo patrimonio: “I nostri investimenti sul prodotto cultura, anche attraverso la musica, saranno sempre più centrali nella promozione del nostro territorio – sottolinea l’assessore – a rappresentare un forte legame fra radici della nostra tradizione e le ali con cui vorremmo proiettare la Puglia nel futuro”, conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)