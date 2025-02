Sanremo 2025, assessore Dedali: “Con Regione Puglia sodalizio in nome della musica”

(Adnkronos) – “Siamo felici del sodalizio rinnovato con Regione Puglia, un sodalizio che parte dalla musica. Come orchestra sinfonica di Sanremo e come città di Sanremo, abbiamo pensato alla Puglia pensando al cantante pugliese Domenico Modugno”. Parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Enza Dedali, intervenuta questa mattina, a villa Nobel, alla presentazione del nuovo logo della Regione Puglia. Nel 2024, nel trentesimo anniversario della scomparsa del cantante pugliese, Domenico Modugno, la Puglia era stata protagonista di “Oltre il festival” con l’installazione luminosa a Villa Nobel #WeAreinPuglia, realizzata con la tecnica delle luminarie. Anche quest'anno, durante la manifestazione canora più amata dagli italiani, la Puglia beneficerà di una incantevole vetrina: “Abbiamo rinnovato questo sodalizio nel nome della musica, ma da qui vogliamo partire perché dai pugliesi abbiamo da imparare tantissimo, innanzitutto in tema di accoglienza e turismo. Oggi il nostro sindaco incontra i rappresentanti della Regione Puglia in segno di massima disponibilità a proseguire questo rapporto al quale teniamo moltissimo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)