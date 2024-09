Sangiuliano e le dimissioni: “Solidarietà da tutti i ministri”

(Adnkronos) –

Gennaro Sangiuliano, dopo le dimissioni da ministro della Cultura, è tornato nel suo ufficio al ministero. Il suo cellulare non smette di squillare. "Ho ricevuto le telefonate di tutti i ministri che mi hanno espresso la loro solidarietà e amicizia", dice all'Adnkronos il ministro dimissionario. ''Oltre a quasi tutti ministri e al costante contatto con la premier Giorgia Meloni, dall'opposizione mi ha chiamato Giuseppe Conte per esprimermi solidarietà umana. Meloni mi ha detto che resterà il buon lavoro e non mancheranno occasioni riscatto", dice. Tra i tanti messaggi ricevuto, "mi ha colpito molto il toccante messaggio di Tomaso Montanari". "Gennaro Sangiuliano è stato un ottimo ministro, ha fatto una scelta che gli permette di essere libero e di difendersi e dimostrare che è una persona perbene, ha tutta la nostra amicizia e solidarietà", dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, a margine della festa di Forza Italia Giovani, in corso di svolgimento a Bellaria-Igea Marina. "Il nuovo ministro, con il quale io ho collaborato a lungo in questo periodo, perché era alla guida del Maxxi e abbiamo collaborato per la ricostruzione della cattedrale di Odessa, è un uomo di cultura e di qualità. Farà sicuramente bene", conclude Tajani. ''Comprendo la scelta di Gennaro Sangiuliano, che conosco da decenni e che è per me un amico. Questa vicenda e gli errori che ha commesso non cancellano il valore culturale di una persona che riuscirà nel prosieguo del suo percorso a dimostrare che le qualità e i pregi sono superiori agli errori umani che possono capitare in una vita'', dice all'Adnkronos il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Un abbraccio forte all'amico Genny. Hai fatto un lavoro importante come Ministro della Cultura, un lavoro che rimarrà, il tweet del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su X. "Un abbraccio e un ringraziamento a Gennaro Sangiuliano per questi due anni. Benvenuto e buon lavoro ad Alessandro Giuli", dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini. "La mia solidarietà a Gennaro Sangiuliano. Grazie per quanto fatto in un settore da sempre in mano alla sinistra. Dare spazio a una visione diversa è un grande merito che nessuno potrà disconoscere, dando nuova energia a un settore, quello culturale, che è linfa vitale per il turismo italiano. A lui il mio abbraccio, certa che saprà dimostrare la sua trasparenza e correttezza", dice in una nota è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Al tempo stesso -sottolinea il ministro-, auguro buon lavoro al neoministro Alessandro Giuli, cui spetta l’importante compito di proseguire l’eccellente operato di Sangiuliano". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)